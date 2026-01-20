Đóng

Bão bức xạ mặt trời mạnh nhất trong 20 năm đang lao về Trái đất

(VTC News) -

Bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm đang lao đến trái đất, dự kiến sẽ gây gián đoạn liên lạc vệ tinh và làm sụt giảm độ chính xác của GPS.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới