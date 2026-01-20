Hội thảo định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền

(VTC News) -

Ngày 20/1/2026, Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam (VUTM) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai”. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động VUTM Open Day 2026, nhằm cụ thể hóa tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội thảo là cầu nối chiến lược giữa đào tạo – nghiên cứu – thị trường lao động, tập trung thảo luận các vấn đề về vai trò của Y học cổ truyền (YHCT) trong hệ thống y tế hiện đại và nâng cao năng lực thích ứng với công nghệ cao cho sinh viên. Sự kiện góp phần thực hiện đột phá chiến lược về nguồn nhân lực mà Đại hội XIV đã đề ra, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Học viện với các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức nghề nghiệp nhằm định hướng nghề nghiệp và khơi nghiệp cho sinh viên ngành Y học cổ truyền.

Hội thảo được tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y học cổ truyền, tập trung vào các nội dung trọng tâm:

(1) Tham luận về nhu cầu nguồn nhân lực YDCT tại Việt Nam và quốc tế;

(2) Tham luận về ứng dụng công nghệ cao trong nghiên cứu, phát triển và chuẩn hóa dược liệu;

(3) Tham luận về vai trò của YDCT trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và cơ hội khởi nghiệp;

(4) Tọa đàm chuyên sâu về liên kết đào tạo – doanh nghiệp – thực hành nghề nghiệp và chia sẻ câu chuyện thực tế;

(5) Phiên hỏi đáp trực tiếp “Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai”.