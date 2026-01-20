+
++
Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng - Nơi lan tỏa niềm tin và trách nhiệm
Sáng 20/1, Trung tâm Báo chí đã sôi động với sự hiện diện của gần 680 phóng viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp tại Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.
VOV
Tin mới
Cập nhật Cúp C1 châu Âu hôm nay: Kết quả Champions League mới nhất
17:36 20/01/2026
Champions League
Nam ca sỹ được đồn đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thuỷ là ai?
17:33 20/01/2026
Sao Việt
Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào gửi điện mừng Đại hội XIV
17:22 20/01/2026
Thời sự quốc tế
Tin nhắn từ Apple Watch giúp cô gái béo phì giảm khoảng 80kg
17:12 20/01/2026
Chuyện bốn phương
Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng
17:04 20/01/2026
Đại hội Đảng XIV
Cuối năm, hành khách ưu tiên chuyến xe liên tỉnh 'ít phải lo nghĩ' của Xanh SM
16:50 20/01/2026
Xe
Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Phá bức tường phòng ngự
16:44 20/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc hôm nay 20/1 trên kênh nào?
16:43 20/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs Trung Quốc: HLV Kim Sang-sik giải mã đối thủ
16:42 20/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, bán kết U23 châu Á 2026
16:39 20/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Sôi động ngày hội khởi nghiệp VUTM OPEN DAY 2026
16:34 20/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng thăm, động viên phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng
16:32 20/01/2026
Chính trị
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6
16:32 20/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Phóng viên kiều bào góp sức lan tỏa tinh thần Đại hội XIV của Đảng
16:25 20/01/2026
Chính trị
Hội thảo định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền
16:19 20/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Quan hệ với châu Âu 'chưa bao giờ gần gũi hơn'
16:19 20/01/2026
Thời sự quốc tế
Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng XIV
16:08 20/01/2026
Đại hội Đảng XIV
XSMB 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/1/2026
16:00 20/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 20/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/1/2026 - Xổ số Power 6/55
16:00 20/01/2026
Xổ số
Còn bao nhiêu ngày nữa đến Valentine 2026?
16:00 20/01/2026
Giới trẻ
Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ chuyển mưa rét từ đêm nay, có nơi dưới 6°C
15:59 20/01/2026
Thời tiết
Kiến nghị công nhận giảng viên là bác sĩ nội trú tương đương tiến sĩ
15:59 20/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò hỗ trợ lấy lại tiền cho nạn nhân chuyển nhầm
15:38 20/01/2026
Bản tin 113
VinFast chính thức ra mắt VF MPV 7 - xe điện 7 chỗ cho gia đình Việt
15:29 20/01/2026
Xe điện
Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện
15:07 20/01/2026
Sao Việt
Lãnh đạo chủ chốt đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phong cách, lề lối làm việc
15:06 20/01/2026
Chính trị
XSMT 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/1/2026
15:00 20/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 20/1/2026 - XSQNA 20/1
15:00 20/01/2026
Xổ số miền Trung
Thành công 2025 - bước đệm cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Toyota năm 2026
15:00 20/01/2026
Xe
Hà Nội cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục để thi công đường Vành đai 1
14:47 20/01/2026
Tin nóng