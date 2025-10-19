Đóng

Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 7 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 7), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2025-2026 không đổi chủ sau vòng 7. Câu lạc bộ Ninh Bình tiếp tục bất bại sau trận thắng Hà Nội FC với tỷ số 2-1. Một trong số các đối thủ bám đuổi đội bóng cố đô là CAHN bị Sông Lam Nghệ An cầm chân (hòa 1-1).

Đương kim vô địch Nam Định tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng thành Nam thua Becamex TP.HCM ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2.

CLB Thanh Hóa tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng sau khi cầm hòa PVF CAND 2-2. HAGL là đội bị đẩy xuống cuối cùng sau thất bại 0-3 trên sân của Hải Phòng.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 7)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Ninh Bình 7 17/6 17
2 CAHN 6 13/5 14
3 CA TP.HCM 7 9/7 14
4 Thể Công Viettel 6 10/3 12
5 Hải Phòng 7 14/9 11
6 Hà Tĩnh 7 5/7 9
7 Hà Nội 7 9/10 8
8 Nam Định 7 6/10 7
9 Becamex TP.HCM 7 8/12 7
10 PVF-CAND 7 9/11 7
11 SLNA 7 8/11 6
12 Đà Nẵng 6 6/10 5
13 Thanh Hóa 7 7/13 4
14 HAGL 6 1/8 3

Lịch thi đấu, kết quả vòng 6 V.League

Ngày Giờ Trận đấu
18/10 18h Sông Lam Nghệ An 1-1 CAHN
18/10 18h Nam Định 1-2 Becamex TP.HCM
18/10 18h Hà Nội 1-2 Ninh Bình
19/10 18h PVF CAND 2-2 Thanh Hóa
19/10 18h Hải Phòng 3-0 HAGL
19/10 19h15 CA TP.HCM 0-0 Hà Tĩnh
20/10 19h15 Thể Công vs Đà Nẵng

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

