Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 6 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 6), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpoo, Arsenal, Chelsea.

Ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vẫn thuộc về Liverpool sau vòng 6 với 15 điểm (thắng 5 trận, thua 1 trận). Tuy nhiên, thất bại trước Crystal Palace khiến đội đương kim vô địch chỉ còn hơn đội nhì bảng là Arsenal 2 điểm. Crystal Palace cũng là cái tên bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 3, với 12 điểm sau 6 trận đấu.

Man Utd thua Brentford với tỷ số 1-3 trong trận đấu sớm nhất vòng. "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Man City thắng đậm nhất ở vòng này (đánh bại Burnley với tỷ số 5-1) để vươn lên vị trí thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ tư là Tottenham.

Man Utd thua Brentford.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 6)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Liverpool 6 12/7 15
2 Arsenal 6 12/3 13
3 Crystal Palace 6 8/3 12
4 Tottenham 6 11/4 11
5 Sunderland 6 7/5 11
6 Bournemouth 6 8/7 11
7 Man City 6 14/6 10
8 Chelsea 6 11/8 8
9 Brighton 6 9/9 8
10 Fulham 5 7/8 8
11 Leeds United 6 6/9 8
12 Everton 6 6/5 7
13 Brentford 6 9/11 7
14 Man Utd 6 7/11 7
15 Newcastle United 6 4/6 6
16 Aston Villa 6 4/5 6
17 Nottingham Forest 6 5/10 5
18 Burnley 6 6/13 4
19 West Ham 5 5/13 3
20 Wolves 6 4/13 1

Kết quả vòng 6 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
27/9 18h30 Brentford 3-1 Man Utd
  21h Man City 5-1 Burnley
  21h Leeds 2-2 Bournemouth
  21h Crystal Palace 2-1 Liverpool
  21h Chelsea 1-3 Brighton
  23h30 Nottingham Forest 0-1 Sunderland
28/9 2h Tottenham 1-1 Wolves
  20h Aston Villa 3-1 Fulham
  22h30 Newcastle 1-2 Arsenal
30/9 2h Everton vs West Ham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

