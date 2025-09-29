Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 6 mới nhất

(VTC News) -

Ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vẫn thuộc về Liverpool sau vòng 6 với 15 điểm (thắng 5 trận, thua 1 trận). Tuy nhiên, thất bại trước Crystal Palace khiến đội đương kim vô địch chỉ còn hơn đội nhì bảng là Arsenal 2 điểm. Crystal Palace cũng là cái tên bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 3, với 12 điểm sau 6 trận đấu.

Man Utd thua Brentford với tỷ số 1-3 trong trận đấu sớm nhất vòng. "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Man City thắng đậm nhất ở vòng này (đánh bại Burnley với tỷ số 5-1) để vươn lên vị trí thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ tư là Tottenham.

Man Utd thua Brentford.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 6)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Liverpool 6 12/7 15 2 Arsenal 6 12/3 13 3 Crystal Palace 6 8/3 12 4 Tottenham 6 11/4 11 5 Sunderland 6 7/5 11 6 Bournemouth 6 8/7 11 7 Man City 6 14/6 10 8 Chelsea 6 11/8 8 9 Brighton 6 9/9 8 10 Fulham 5 7/8 8 11 Leeds United 6 6/9 8 12 Everton 6 6/5 7 13 Brentford 6 9/11 7 14 Man Utd 6 7/11 7 15 Newcastle United 6 4/6 6 16 Aston Villa 6 4/5 6 17 Nottingham Forest 6 5/10 5 18 Burnley 6 6/13 4 19 West Ham 5 5/13 3 20 Wolves 6 4/13 1

Kết quả vòng 6 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 27/9 18h30 Brentford 3-1 Man Utd 21h Man City 5-1 Burnley 21h Leeds 2-2 Bournemouth 21h Crystal Palace 2-1 Liverpool 21h Chelsea 1-3 Brighton 23h30 Nottingham Forest 0-1 Sunderland 28/9 2h Tottenham 1-1 Wolves 20h Aston Villa 3-1 Fulham 22h30 Newcastle 1-2 Arsenal 30/9 2h Everton vs West Ham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.