Xe tay ga NVX của Yamaha trong tháng 11 này vẫn bán ra thị trường với 4 phiên bản: 155 GP, 155 VVA ABS màu mới, 155 tiêu chuẩn và 155 thể thao SP. Đi kèm với 10 tùy chọn màu sắc như: Xanh, trắng đỏ, xanh đen, đỏ xám, đen xám, xám xanh, bạc vàng, đen, bạc xanh đen và xám đen.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Yamaha NVX trong tháng 11/2025 không có sự điều chỉnh nào, cụ thể: NVX 155 VVA ABS màu mới đang có mức giá bán 55,3 triệu đồng, NVX 155 tiêu chuẩn đang có mức giá bán 56,5 triệu đồng, NVX 155 GP đang có mức giá bán 69 triệu đồng và NVX 155 thể thao SP đang có mức giá bán 68 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 VVA ABS màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha NVX là dòng xe tay ga thể thao cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng nam giới yêu thích phong cách mạnh mẽ, cá tính. Xe sở hữu thiết kế góc cạnh, đậm chất thể thao cùng với khối động cơ Blue Core 155cc mạnh mẽ, được tích hợp công nghệ VVA, cho khả năng tăng tốc vượt trội và vận hành ổn định ở mọi dải tốc độ.

Ngoài ra, NVX còn gây ấn tượng với hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key, chống bó cứng phanh ABS, màn hình LCD kỹ thuật số cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Start & Stop System). Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho người trẻ đam mê tốc độ, yêu thích sự năng động và tiện nghi.

Hiện giá xe máy NVX tại các đại lý trong tháng 11 này vẫn bình ổn. Giá thực tế và giá đề xuất của hãng đang chênh lệch khoảng 0,5 - 4,8 triệu đồng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe NVX155 VVA ABS màu mới.

Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch NVX155 VVA ABS màu mới Xanh 55,3 50,5 -4.8 Đen xám 55,3 50,5 -4.8 Xám xanh 55,3 50,5 -4.8 Đỏ xám 55,3 50,5 -4.8 NVX155 bản tiêu chuẩn 2025 Bạc vàng 56,5 57 0,5 Đen 56,5 57 0,5 Trắng đỏ 56,5 57 0,5 NVX155 bản GP 2025 Xanh đen 69 69 0 NVX155 bản thể thao SP 2025 Bạc xanh đen 68 68 0 Xám đen 68 68 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí cấp biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.