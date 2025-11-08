Hiện xe tay ga Freego trong tháng 11/2025 tiếp tục được Yamaha bán ra thị trường với 4 phiên bản: Freego S ABS bản đặc biệt, Freego S ABS bản đặc biệt màu mới, Freego bản tiêu chuẩn và Freego bản tiêu chuẩn màu mới. Đi cùng 9 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen đỏ, trắng đen, đen, đen vàng, đen đỏ, đen bạc, xanh đen, xám vàng xám và xám đen.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Yamaha Freego trong tháng 11 này vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Freego bản tiêu chuẩn đang có giá bán 30.340.000 đồng, Freego bản tiêu chuẩn màu mới đang có giá bán 30.663.000 đồng, Freego S ABS bản đặc biệt đang có giá bán 34.265.500 đồng và Freego S ABS bản đặc biệt màu mới đang có giá bán 34.560.000 đồng.

Yamaha Freego S ABS phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Freego là mẫu xe tay ga thể thao, được ưa chuộng trong phân khúc xe giá rẻ dành cho nam giới tại Việt Nam. Xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với những đường nét mạnh mẽ, trẻ trung đi kèm cốp 25 lít rộng rãi và nắp bình xăng phía trước tiện lợi.

Hơn nữa, xe Freego còn nổi bật với khối động cơ Blue Core 125cc tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ bộ phát điện thông minh được tích hợp mô-tơ khởi động, giúp cho xe vận hành êm ái, mạnh mẽ ở ga đầu.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Freego trong tháng 11/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế thấp hơn khoảng 265.000 - 1.140.000 đồng so với giá đề xuất, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Freego tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Freego mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá niêm yết Chênh lệch Freego bản tiêu chuẩn Đỏ đen 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Trắng đen 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Đen 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Freego bản tiêu chuẩn màu mới Đỏ đen 30.633.000 30.000.000 -633.000 Đen 30.633.000 30.000.000 -633.000 Freego S ABS bản đặc biệt Đỏ đen 34.265.500 34.000.000 -633.000 Đen 34.265.500 34.000.000 -633.000 Xanh đen 34.265.500 34.000.000 -633.000 Xám đen 34.265.500 34.000.000 -633.000 Freego S ABS bản đặc biệt màu mới Đen đỏ 34.560.000 34.200.000 -360.000 Đen vàng 34.560.000 34.200.000 -360.000 Đen bạc 34.560.000 34.200.000 -360.000 Xám vàng xám 34.560.000 34.200.000 -360.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí cấp biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.