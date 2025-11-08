Mức giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Suzuki trong tháng 11/2025 vẫn ổn định so với tháng trước. Hiện giá bán vẫn dao động trong khoảng từ 53.490.000 - 132.900.000 đồng, cụ thể:

- Mẫu xe Satria F150 với một phiên bản có giá bán 53.490.000 đồng.

- Mẫu xe V-Strom 250SX với một phiên bản đang có giá 132.900.000 đồng.

Suzuki V-Strom 250SX. (Ảnh: Suzuki)

Sau khi khảo sát, giá xe máy Suzuki tại các đại lý trong tháng 11 cũng không có sự biến động mới nào. Giá thực tế thấp hơn khoảng 590.000 - 900.000 đồng so với giá niêm yết của hãng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Suzuki Satria F150 bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy hãng Suzuki mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Satria F150 Phiên bản đặc biệt 53.490.000 52.900.000 -590.000 V-Strom 250SX Phiên bản tiêu chuẩn 132.900.000 132.000.000 -900.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí cấp biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Suzuki và khu vực bán xe.