Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 9/2025

Hyundai là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng toàn cầu nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và giá cả cạnh tranh.

Trong đó, Hyundai Venue 2025 mang đến diện mạo hiện đại và cá tính hơn với lưới tản nhiệt tái thiết kế, cụm đèn LED sắc nét cùng những đường nét gọn gàng, trẻ trung. Xe giữ dáng vẻ nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc. Với nhiều tùy chọn màu sắc mới, Venue 2025 trở nên nổi bật và thu hút giới trẻ.

Hyundai Venue 2025 mang đến diện mạo hiện đại và cá tính. (Ảnh: hyundai-dongsaigon.vn)

Bên trong, khoang nội thất được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm lớn hơn, tích hợp hệ điều hành mới hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ghế ngồi êm ái, chất liệu bền đẹp mang lại cảm giác thoải mái trong những chuyến đi xa. Các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường cũng được bổ sung đầy đủ.

Về vận hành, Hyundai Venue 2025 trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà. Xe được tối ưu hệ thống treo giúp di chuyển êm ái hơn trên nhiều địa hình. Với giá bán cạnh tranh, Venue 2025 có thể sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu ACCENT 1.5 AT 489 triệu ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.