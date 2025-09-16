Đóng

Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Hyundai là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng toàn cầu nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và giá cả cạnh tranh.

Trong đó, Hyundai Venue 2025 mang đến diện mạo hiện đại và cá tính hơn với lưới tản nhiệt tái thiết kế, cụm đèn LED sắc nét cùng những đường nét gọn gàng, trẻ trung. Xe giữ dáng vẻ nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc. Với nhiều tùy chọn màu sắc mới, Venue 2025 trở nên nổi bật và thu hút giới trẻ.

Hyundai Venue 2025 mang đến diện mạo hiện đại và cá tính. (Ảnh: hyundai-dongsaigon.vn)

Bên trong, khoang nội thất được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm lớn hơn, tích hợp hệ điều hành mới hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ghế ngồi êm ái, chất liệu bền đẹp mang lại cảm giác thoải mái trong những chuyến đi xa. Các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường cũng được bổ sung đầy đủ.

Về vận hành, Hyundai Venue 2025 trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà. Xe được tối ưu hệ thống treo giúp di chuyển êm ái hơn trên nhiều địa hình. Với giá bán cạnh tranh, Venue 2025 có thể sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive  1 tỷ 069 triệu 
All New Santa Fe Prestige  1 tỷ 265 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ  1 tỷ 315 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ  1 tỷ 315 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy Turbo  1 tỷ 365 triệu 
Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN  599 triệu 
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT  650 triệu 
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP  699 triệu 
Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT  439 triệu 
ACCENT 1.5 AT  489 triệu 
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT  529 triệu 
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP  569 triệu 
Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn  579 triệu 
Elantra 1.6 AT Đặc biệt  639 triệu 
Elantra 2.0 AT Cao cấp  699 triệu 
Elantra 1.6 AT N-Line  769 triệu 
Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn  769 triệu 
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt  859 triệu 
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt  989 triệu 
Tucson 1.6 Xăng Turbo  979 triệu 
Hyundai Stargazer X  HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn  489 triệu 
HYUNDAI STARGAZER X  559 triệu 
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp  599 triệu 
Hyundai Custin  Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn  820 triệu 
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt  915 triệu 
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp  974 triệu 
Hyundai Palisade  Palisade Exclusive 7 chỗ  1 tỷ 469 triệu 
Palisade Exclusive 6 chỗ  1 tỷ 479 triệu 
Palisade Prestige 7 chỗ  1 tỷ 559 triệu 
Palisade Prestige 6 chỗ  1 tỷ 589 triệu 
Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi  499 triệu 
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt  539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
