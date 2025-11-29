Bạn có đủ nhanh nhạy để giải mã được hình ảnh này không?

Một thử thách “đuổi hình bắt chữ” đòi hỏi sự tinh ý và khả năng liên tưởng.

Quảng cáo

Mỗi chi tiết trong bức hình đều có thể là một manh mối quan trọng. Đừng mất tập trung, nếu không bạn sẽ không giải nghĩa được hình ảnh này.

Đáp án của câu đố này là gì?

Hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra câu trả lời của người chơi khác.

Quảng cáo