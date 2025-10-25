Bác sĩ giả lập phòng khám ‘lụi’ ở TP.HCM, chưa đầy nửa năm lừa hơn 17 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Văn Trường (SN 1993, quê Đồng Tháp), Võ Văn Đức (SN 1997, quê An Giang), Cao Tấn Tú (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án được xác định xảy ra tại hộ kinh doanh biến tướng thành phòng khám AC International (địa chỉ tại số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TP.HCM).

Kỹ thuật viên thú y giả làm bác sĩ

Theo thông tin ban đầu, qua công tác phối hợp kiểm tra, Công an TP.HCM cùng Sở Y tế phát hiện hộ kinh doanh AC International hoạt động sai phạm, vượt quá phạm vi được cấp phép. Mặc dù đăng ký dưới hình thức chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm, nhưng dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Trường, cơ sở này nhanh chóng biến tướng thành một “phòng khám” giả danh.

Hộ kinh doanh biến tướng thành phòng khám AC International để lừa người bệnh. (Ảnh: CACC)

Các nhân viên được Trường phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, mặc áo blouse trắng, sử dụng thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và “điều trị” cho khách hàng. Trên thực tế, hầu hết các nhân viên không có bằng cấp y khoa, có trường hợp từng học trung cấp thú y, nhưng vẫn trực tiếp tiêm, truyền dịch cho người bệnh.

Những loại thuốc được tiêm chủ yếu là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường, hoàn toàn không có giá trị điều trị.

Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Fanpage giả danh bác sĩ, gắn các cụm từ như “ThS”, “Dr”, “chuẩn y khoa quốc tế” để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Chúng cắt ghép hình ảnh bác sĩ nước ngoài, máy móc hiện đại, viết bài “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…” rồi chi tiền chạy quảng cáo, dụ dỗ nạn nhân đến điều trị.

Kẻ chủ mưu Nguyễn Văn Trường (ngoài cùng bên trái) cùng Cao Tấn Tú, Nguyễn Ngọc Thùy Linh khi bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Khách hàng sau khi đến cơ sở sẽ trải qua nhiều vòng tư vấn, bị thuyết phục mua các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Một số người không đủ khả năng chi trả bị nhóm này thao túng, ép vay tín chấp qua ứng dụng hoặc đến tận nhà thu tiền.

Lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Công an xác định, chỉ trong 5 tháng (tháng 2-7/2025), nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người đến từ các vùng quê khác.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các bị hại sớm trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra (243 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TP.HCM – ĐT: 0693.188.504) để phối hợp xử lý.

Bác sĩ dỏm Võ Văn Đức khám chữa bệnh cho bệnh nhân. (Ảnh: CACC)

Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân chỉ nên khám, chữa bệnh tại cơ sở được cấp phép, tuyệt đối không tin theo quảng cáo “thần kỳ” trên mạng; đồng thời nhấn mạnh, mọi hành vi vượt phạm vi hoạt động, giả danh bác sĩ để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.