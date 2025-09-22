Bắc Ninh đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

(VTC News) -

Sáng 22/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Gấu cho biết, Đại hội có ý nghĩa dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của phong trào thi đua yêu nước sau khi hợp nhất tỉnh, mang sứ mệnh khơi dậy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển sâu rộng, gắn liền với thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

"Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Bắc Ninh đứng trước thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt trên 240 triệu đồng; xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.

34.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, 5 năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh được phát động sâu rộng, tạo động lực lớn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần quan trọng vào thành công phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được tỉnh triển khai rộng khắp, bao trùm các lĩnh vực; giải quyết nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khó, nhạy cảm, điểm nghẽn, nút thắt, đột xuất, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng triển khai dự án, chuyển đổi số, an sinh xã hội… cũng như các phong trào theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 34.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Trong đó khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng) cho 300 tập thể, cá nhân; 30 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; hơn 700 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc...

Đặc biệt, hơn 33.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực được phát hiện và nhân rộng. Qua đó, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh những năm qua.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước hợp nhất có truyền thống đoàn kết, gắn bó tốt đẹp, sau hợp nhất có thêm nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển cả về kinh tế, văn hóa - xã hội; không gian phát triển được mở rộng, hứa hẹn trở thành nơi kết nối liên vùng, là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

"Tôi mong muốn và tin tưởng các cấp chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và yếu tố con người; khắc phục khó khăn, hạn chế; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, năng lực quản trị, điều hành của chính quyền; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua giai đoạn mới với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc, bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”; với mục tiêu: Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển; tập trung tăng trưởng GRDP trên 11%/năm; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, kinh tế số; giữ vững tốp đầu cả nước về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% vào năm 2030.

Đồng thời phát triển nhà ở xã hội, bảo tồn văn hóa Kinh Bắc, thúc đẩy du lịch, dịch vụ; giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng trao tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh nghèo, khó khăn có thành tích trong học tập của tỉnh Bắc Ninh; tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội.

Để ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, tại Đại hội, 22 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng; 20 tập thể, 67 cá nhân và 6 gia đình được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Đại hội thông qua danh sách 35 đại biểu của tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.