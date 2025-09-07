'Bà trùm' Công ty Sen Vàng giúp Thùy Tiên ký hợp đồng né trách nhiệm vụ kẹo Kera

(VTC News) -

Theo kết luận điều tra vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài những bị can bị đề nghị truy tố, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trong đó có Tổng Giám đốc Phạm Thị Kim Dung ("bà trùm hoa hậu") và 3 người khác.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Họ cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

"Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng", kết luận điều tra nêu.

Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng Phạm Thị Kim Dung (bên trái) và hoa hậu Thuỳ Tiên.

Chỉ đến ngày 7/3, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng dịch vụ, giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Do đó, hành vi của "bà trùm hoa hậu" cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, Thùy Tiên là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online. Trong khi đó, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung.

Đặc biệt, Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30% kể từ ngày 12/12/2024). Do đó, hoa hậu này cũng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Tiên có trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình thực hiện, Tiên trực tiếp tham gia các nhóm để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình... để giới thiệu, phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, cũng không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc bán hàng.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên trực tiếp cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong những buổi live, cả 3 đưa ra các thông tin không đúng sự thật, riêng Tiên đồng ý với phát ngôn “một viên kẹo là một bó rau”, và trực tiếp phát ngôn "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường”... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Kết luận điều tra chỉ ra, Tiên biết kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn, đồng thời không biết cụ thể Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất... Tuy nhiên, Tiên vẫn dùng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua kẹo Kera.

Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng, hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng, do bán được hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera tại các phiên livestream từ tháng 12/2024.

Khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Tiên đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông. Theo đó, Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Cơ quan điều tra cáo buộc vai trò của Nguyễn Thúc Thùy Tiên là thực hành hành vi Lừa dối khách hàng. Trong quá trình điều tra, Tiên được ghi nhận thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, thư cảm ơn của các ngành, các cấp, các tổ chức.

Đồng thời, Thuỳ Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để góp phần khắc phục hậu quả.