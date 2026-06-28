Ba năm qua Học viện Hậu cần lấy điểm chuẩn thế nào?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Hậu cần 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần 3 năm gần nhất

Năm ngoái, điểm chuẩn hệ Quân sự của Học viện Hậu cần dao động từ 26 - 28,33 điểm. Đối với hệ Dân sự các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng đều có điểm chuẩn là 18.

Năm nay, với hệ Quân sự, Học viện tuyển sinh 76 chỉ tiêu thí sinh nam miền Bắc và 40 chỉ tiêu thí sinh nam miền Nam.

Với hệ dân sự, trình độ tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng tuyển 10 chỉ tiêu, trình độ thạc sĩ tuyển 50 chỉ tiêu, trình độ đại học tuyển 200 chỉ tiêu. Ngành Kế toán tuyển 100 chỉ tiêu, Kỹ thuật xây dựng tuyển 100 chỉ tiêu.

Học viện dự kiến xét tuyển bằng 4 phương thức gồm:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển từ kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức năm 2026.

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo 04 tổ hợp A00, A01, C01, X06.

Xét kết quả thi Đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Bên cạnh đó, Học viện đưa ra trình tự thực hiện thủ tục sơ tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ quân sự năm 2026 như sau:

Bước 1: Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định cá nhân tự khai và nộp cho Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã (đối với thanh niên ngoài Quân đội), cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ).

Bước 2: Ban Tuyển sinh cấp xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe; tổ chức xác minh chính trị gửi hồ sơ sơ tuyển lên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh.

Bước 3: Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh xét duyệt gửi hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển cho các nhà trường và báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Bước 4: Các nhà trường tổ chức thẩm định và xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng hợp báo cáo kết quả xét duyệt hồ sơ về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cho các địa phương trước ngày 01 tháng 6; gửi phiếu báo kết quả cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trước ngày 05 tháng 6 hằng năm.