'Bà cụ gangster' 100 tuổi cổ vũ Messi gây sốt tại World Cup 2026

(VTC News) -

Bà Pauline Kana có mặt trên khán đài trong trận Argentina đánh bại Áo để cổ vũ Messi. (Video: @Rosssmith/TikTok)

Bà Pauline Kana, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Gangster Granny" (Bà cụ gangster), là một trong những người hâm mộ Messi đặc biệt nhất. Tại World Cup 2026, Pauline Kana có mặt trên khán đài trong trận Argentina đánh bại Áo để cổ vũ trực tiếp siêu sao người Argentina.

Ở tuổi 100, bà đã trở thành hiện tượng mạng nhờ các video hài hước thực hiện cùng cháu trai Ross Smith. Hai bà cháu sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Bà Pauline thậm chí còn được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người lớn tuổi nhất từng thực hiện màn "crowd surfing" (hành động được đám đông nâng đỡ và chuyền tay phía trên đầu khán giả) tại một buổi hòa nhạc.

Bà Pauline Kana là một trong những cổ động viên đặc biệt nhất của Messi. (Ảnh: @talkSPORT/X)

Dù nổi tiếng nhờ nội dung hài hước, tình yêu dành cho siêu sao người Argentina giờ đây đã trở thành cách mọi người nhận diện bà trên mạng xã hội. Pauline thường xuyên theo dõi và đăng tải video về những khoảnh khắc đáng nhớ của Messi, từ các trận đấu trong màu áo Argentina cho đến những màn trình diễn tại Inter Miami.

Hiện Pauline Kana cùng cháu trai sở hữu gần 25 triệu người theo dõi trên TikTok. Khán giả thường thấy bà xuất hiện trong các sự kiện WWE (tổ chức đấu vật lớn nhất thế giới), những trận đấu thể thao lớn hoặc cầm những tấm biển hài hước khiến đám đông bật cười ở bất cứ nơi nào bà xuất hiện.

Trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, Lionel Messi ghi cả hai bàn thắng, qua đó giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 1/16. Không chỉ vậy, Messi còn chính thức xô đổ kỷ lục của Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.