Đóng

Áp thấp Biển Đông áp sát lãnh thổ Việt Nam, mưa dông, gió giật nhiều khu vực

(VTC News) -

Sáng 11/10, một vùng áp thấp trên Biển Đông đang áp sát lãnh thổ Việt Nam, dẫn đến mưa dông và gió giật mạnh ở nhiều khu vực trên cả nước.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới