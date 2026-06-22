"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 tăng tính cạnh tranh và đối đầu

(VTC News) -

Tại buổi ra mắt 34 anh tài của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra ở TP.HCM, bà Ngô Thị Vân Hạnh - đại diện nhà sản xuất tiết lộ về những thay đổi trong mùa thứ hai.

Trước câu hỏi về tin đồn hai nghệ sỹ Trung Quân và Châu Đăng Khoa rút khỏi chương trình, đại diện nhà sản xuất cho biết họ không thể đáp ứng toàn bộ mong muốn của người hâm mộ.

"Với hành trình này, khi chúng tôi chưa giới thiệu các anh tài, có rất nhiều đồn đoán từ phía khán giả. Danh sách mà khán giả đề cử chắc phải 100 người, nhưng chúng tôi chỉ có 34 anh tài. Đây là những người có duyên, đồng hành với chúng tôi trong mùa năm nay", nhà sản xuất cho biết.

34 nghệ sỹ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2.

Nhà sản xuất cũng cho biết áp lực để tạo nên mùa hai là "rất khủng khiếp", vượt ngoài sự tưởng tượng của cả ê-kíp.

"Câu đầu tiên tôi nói với các anh tài là 'Xin hãy đến với chúng tôi để vượt chông gai và kết nối với các anh em khác; xin đừng đến đây với chúng tôi vì hào quang của mùa một'. Nếu chúng ta quyết tâm, nỗ lực bằng mọi thứ tốt nhất, tôi tin những gì nhận lại cũng là sự đẹp đẽ", đại diện chương trình chia sẻ.

Về format, chương trình được nâng cấp theo hướng tăng tính cạnh tranh và đối đầu. Mùa giải năm nay quy tụ 34 anh tài đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Các yếu tố X-Part và X-Song sẽ xuất hiện xuyên suốt hành trình, trở thành những thử thách mới dành cho các nghệ sỹ tham gia.

Điểm mới đáng chú ý nhất là lần đầu tiên chương trình đưa vào danh hiệu “Chiến tướng”. Danh hiệu này sẽ được trao sau mỗi vòng công diễn cho anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay. Việc bổ sung danh hiệu mới được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn cạnh tranh thứ hạng quyết liệt hơn so với mùa đầu tiên.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là hình tượng chủ đạo của chương trình. Sau biểu tượng “Chiến binh lửa” ở mùa trước, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lựa chọn hình tượng “Người đàn ông trên lưng ngựa”. Theo nhà sản xuất, đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, phải tự mình bước đi trên hành trình không có điểm tựa, không thể quay đầu và luôn hướng về phía trước.

Theo nhà sản xuất, hành trình của các anh tài năm nay được xây dựng qua 7 sân khấu lớn, gồm sân khấu hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Không chỉ tập trung vào yếu tố tranh tài, chương trình tiếp tục theo đuổi thông điệp về tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Thông qua hành trình của 34 anh tài, nhà sản xuất mong muốn truyền tải thông điệp về sự nỗ lực, khả năng thay đổi và làm mới chính mình ở mỗi giai đoạn của cuộc sống.

Đạo diễn Huỳnh Lập và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi tham gia mùa 2.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa thứ 2 quy tụ 34 nghệ sỹ gồm Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It’s Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy và Phùng Minh Cương.

Chương trình sẽ lên sóng từ ngày 27/6, phát sóng định kỳ vào tối thứ bảy hằng tuần trên VTV3.