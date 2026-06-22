Trực tiếp bóng đá Argentina vs Áo 0h ngày 23/6, bảng J World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Argentina vs Áo Trận đấu giữa Argentina và Áo bắt đầu lúc 0h ngày 23/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Áo mới nhất tại đây. Argentina 0 0 Áo

Đội hình Argentina vs Áo Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Argentina và Áo được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút. Đội hình dự kiến Argentina vs Áo Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Almada. Áo: Alexander Schlager; Laimer, Alaba, Lienhart, Mwene; Xaver Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic.

Thông tin trận Argentina đấu với Áo (0h ngày 23/6) Trận Argentina gặp Áo diễn ra trên sân AT&T Stadium (Dallas Stadium) ở Arlington (Texas, Mỹ). Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Argentina đấu với Áo trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính của trận đấu là ông Amin Omar, người Ai Cập. Argentina và Áo chưa từng gặp nhau tại World Cup. Các lần đối đầu trước đây của hai đội đều là giao hữu. Trận gần nhất diễn ra năm 1990, khi hai đội hòa 1-1 tại Vienna. Trước đó, Argentina thắng Áo 5-1 ở trận giao hữu năm 1980, trận đấu có cú hat-trick duy nhất của Diego Maradona cho đội tuyển quốc gia. Theo siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu, Argentina thắng 65,4% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 20,7%, còn khả năng Áo thắng là 13,9%. Argentina đấu với Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. Bảng J World Cup 2026 gồm Argentina, Algeria, Áo và Jordan. Sau lượt đầu tiên, Argentina có 3 điểm, ghi 3 bàn và chưa thủng lưới. Áo cũng có 3 điểm sau trận thắng Jordan 3-1. Algeria và Jordan chưa có điểm. Hai đội thắng ở lượt mở màn bảng J gặp nhau tại Arlington. Argentina đang dẫn đầu bảng nhờ hiệu số +3 sau trận thắng Algeria, trong khi Áo xếp ngay phía sau với 3 điểm và hiệu số +2 sau trận thắng Jordan.

Bảng xếp hạng Bảng J World Cup 2026 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Argentina vs Áo, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng J như sau. XH Đội T HS Đ 1 Argentina 1 3-0 3 2 Áo 1 3-1 3 3 Jordan 1 1-3 0 4 Algeria 1 0-3 0

Lực lượng, phong độ Argentina trước trận gặp Áo Argentina mở màn World Cup 2026 bằng trận thắng Algeria 3-0. Lionel Messi ghi cả 3 bàn ở các phút 17, 60 và 76. Đây là cú hat-trick đầu tiên của Messi tại World Cup. Sau trận gặp Algeria, Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose. Nếu ghi bàn trước Áo, anh sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng chung kết World Cup. Opta cũng ghi nhận Messi có dấu giày trực tiếp trong 8 trong 10 cú dứt điểm của Argentina trước Algeria, gồm 6 cú sút và 2 cơ hội tạo ra. Messi đứng trước cơ hội lập kỷ lục. (Ảnh: Reuters) Argentina đang có cơ hội thắng trận thứ hai liên tiếp tại bảng J. Nếu thắng Áo và Jordan không thắng Algeria ở trận còn lại, đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng. Dữ liệu dự đoán của các chuyên trang thống kê đánhh giá Argentina có cơ hội thắng cao hơn Áo. Opta thống kê Argentina có thể trở thành đội tuyển thứ bảy ghi ít nhất 3 bàn trong 4 trận World Cup liên tiếp. Nếu làm được điều này, họ sẽ là đội đầu tiên đạt mốc đó kể từ Tây Ban Nha trong giai đoạn 1998-2002. Argentina thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ một lần không giữ sạch lưới trong chuỗi này. Ở cấp độ World Cup, Argentina cũng đang hướng tới chiến thắng thứ tám liên tiếp tại giải đấu. Về lực lượng, Nahuel Molina đã hồi phục sau vấn đề cơ nhẹ. Gonzalo Montiel là trường hợp cần theo dõi vì vấn đề ở gân kheo. Nhóm cầu thủ quan trọng của Argentina vẫn gồm Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Lionel Messi. Sau trận gặp Áo, Argentina khép lại vòng bảng bằng trận gặp Jordan vào ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.