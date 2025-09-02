Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc

(VTC News) -

Chu Đại Phúc (Chow Tai Fook) là tên một tập đoàn, một thương hiệu trang sức hàng đầu của Trung Quốc, thành lập năm 1929, từng lọt vào danh sách Top 10 thương hiệu sản phẩm xa xỉ toàn cầu năm 2021, bên cạnh các tập đoàn lớn như LVMH, L'Oréal và CHANEL.

Tiền thân của “ông lớn” này là cửa hàng "Kim hoàn Chu Đại Phúc" nằm trên đường Hồng Đức, Quảng Châu. Ông chủ đầu tiên là Chu Chí Viễn; song người thực sự đưa cửa hàng kim hoàn nhỏ bé trở thành tập đoàn là Trịnh Dụ Đồng, người mở ra thời đại thịnh vượng cho gia tộc họ Trịnh suốt 100 năm.

"Đế chế trang sức" Chu Đại Phúc có xuất phát điểm chỉ từ tiệm kim hoàn nhỏ bé ven đường. (Ảnh: SCMP)

Từ tiệm vàng nhỏ đến đế chế toàn cầu

Sự thịnh vượng của gia tộc họ Trịnh được đặt nền móng bởi tỷ phú tự thân Trịnh Dụ Đồng, một trong những nhân vật kinh doanh có ảnh hưởng nhất châu Á thế kỷ 20. Xuất thân bình thường, ông xây dựng nên một đế chế trải dài từ trang sức, bất động sản cho đến khách sạn hạng sang, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử kinh doanh Hong Kong, Trung Quốc.

Sinh tại thành phố Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông, cha Trịnh Dụ Đồng là Trịnh Kính Di, thương gia buôn bán lụa. Trịnh Dụ Đồng cùng gia đình di cư sang Ma Cao từ lúc mới học tiểu học. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí học việc tại tiệm kim hoàn Chu Đại Phúc.

Sau khi kết hôn với con gái của chủ tiệm, Trịnh Dụ Đồng chuyển đến Hong Kong vào năm 1946, giữa bối cảnh thành phố này đang hồi phục sau chiến tranh. Từ một tiệm vàng nhỏ, ông từng bước mở rộng và biến Chu Đại Phúc thành thương hiệu trang sức hàng đầu châu Á.

Điểm nhấn trong chiến lược của Trịnh Dụ Đồng là tiên phong áp dụng chuẩn vàng 9999. Bước đi này không chỉ giúp thương hiệu khẳng định uy tín mà còn tạo nên chuẩn mực mới cho cả ngành trang sức.

Không chỉ dừng ở vàng bạc, năm 1970, Trịnh Dụ Đồng lập ra Tập đoàn Phát triển Tân Thế Giới (New World Development). Đây là quyết định mang tính bước ngoặt, tận dụng làn sóng bùng nổ xây dựng thời kỳ phát triển tại Trung Quốc.

Tỷ phú Lý Gia Thành và tỷ phú Trịnh Dụ Đồng (bên phải) là đôi bạn thân trên thương trường. (Ảnh: SCMP)

Những dự án mang dấu ấn của tập đoàn như Trung tâm Tân Thế Giới (New World Centre) hay Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong đã trở thành biểu tượng kiến trúc, đồng thời khẳng định vị thế của gia tộc Trịnh trên bản đồ bất động sản.

Chỉ trong vài thập kỷ, từ một người thợ học việc nơi tiệm vàng, Trịnh Dụ Đồng trở thành một trong những tỷ phú lừng danh nhất châu Á, với tài sản và tầm ảnh hưởng vượt xa biên giới Trung Quốc.

Năm 2014, Trịnh Dụ Đồng (89 tuổi) được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 4 Hong Kong với khối tài sản trị giá 19,8 tỷ USD, đứng thứ 54 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Thịnh vượng suốt 3 đời

Sau khi Trịnh Dụ Đồng qua đời năm 2016, người con trai cả là Trịnh Gia Thuần tiếp nhận vai trò lãnh đạo các công ty trụ cột của gia tộc. Trịnh Gia Thuần trở thành Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Tân Thế Giới và Tập đoàn Chu Đại Phúc, đồng thời giám sát NWS Holdings, tập đoàn hạ tầng và dịch vụ đa ngành.

Dưới sự quản lý của Trịnh Gia Thuần, mô hình quản trị gia đình tiếp tục được duy trì khi nhiều thành viên khác cũng nắm giữ vị trí quan trọng trong hệ thống. Sự chuyển giao thế hệ cho thấy rõ tính bền vững của đế chế, khi quyền lực và trách nhiệm được phân bổ có trật tự, không để khoảng trống lãnh đạo.

Người con trai cả Trịnh Gia Thuần góp công đa dạng hóa ngành đầu tư của gia tộc họ Trịnh. (Ảnh: SCMP)

Bước sang thế hệ thứ ba, hai người cháu nội nổi bật của Trịnh Chí Cương và Trịnh Chí Văn đã tạo nên một diện mạo hiện đại và đầy sáng tạo cho gia tộc.

Trịnh Chí Cương từ lâu được coi là người kế thừa “ngôi vương” trong gia tộc. Anh sáng lập thương hiệu K11, hệ thống trung tâm thương mại kết hợp giữa bán lẻ và nghệ thuật, tạo ra một khái niệm độc đáo và khác biệt.

Tuy nhiên, năm 2024, Trịnh Chí Cương bất ngờ rút lui khỏi vị trí CEO của New World Development, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hong Kong suy thoái và gánh nặng nợ nần ngày càng lớn. Quyết định này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai kế thừa của gia tộc.

Bên cạnh anh trai, Trịnh Chí Văn lại tạo nên dấu ấn riêng khi điều hành Tập đoàn Khách sạn Rosewood, thương hiệu mà gia tộc mua lại năm 2011. Dưới sự dẫn dắt của cô, Rosewood đã vươn mình trở thành một trong những thương hiệu khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới.

Giống như nhiều gia tộc kinh doanh truyền thống tại Trung Quốc, họ Trịnh đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Tuy nhiên, lời dạy của Trịnh Dụ Đồng vẫn luôn là bí quyết để gia tộc này vượt qua khó khăn: “Vận may chỉ đến một hoặc hai lần, không tồn tại mãi mãi. Vì vậy, siêng năng là quan trọng nhất, kế tiếp không thể xem nhẹ, đó chính là sự chân thành”.