'Ánh sáng xanh' thắp sáng từng bản làng, xóm biển mùa hè

(VTC News) -

Với 830 cột đèn được lắp đặt, thắp sáng 33.600 mét đường, chương trình không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm và yêu thương của tuổi trẻ Việt Nam đến khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ núi cao đến biển xa: Nơi đâu cũng có ánh sáng hy vọng

Tại xã Quan Sơn (tỉnh Lạng Sơn), nơi địa hình đồi núi hiểm trở, những con đường từng là nỗi ám ảnh mỗi khi đêm xuống, giờ đã rực sáng nhờ hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Anh Lý Văn Chanh, Phó thôn làng Hăng, chia sẻ: “Trước kia chập choạng tối là phải đi rất cẩn thận vì sỏi đá, ổ gà. Giờ có ánh đèn, tôi thấy vui lắm. Cuộc sống an toàn và khởi sắc hơn rõ rệt”.

Với sức trẻ của hàng nghìn sinh viên và sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup), những con đường quê từ các xã vùng sâu, vùng xa ở Lạng Sơn, đến bản làng giáp biên giới A Lưới (Huế) hay ven biển xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) đang dần bừng sáng về đêm.

Cùng cảm nhận đó, anh Nông Văn Tuấn, Bí thư Đoàn xã Quan Sơn cho biết bà con giờ đây yên tâm đi lại vào ban đêm, không còn nỗi sợ rắn rết, tai nạn như trước nhờ những cột đèn được lắp đặt bởi các sinh viên tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên trường Đại học Văn hoá Hà Nội, một trong hơn 30 đơn vị mà Quỹ Vì tương lai xanh cùng đồng hành trong chiến dịch Mùa hè xanh năm nay.

Tại xã Quan Sơn, hơn 100 bóng đèn đã được lắp dọc tuyến đường núi, với khoảng cách 40 m mỗi bóng nhờ sự hỗ trợ mở rộng quy mô từ Quỹ.

Không chỉ ở miền núi, tại vùng ven biển xã Sơn Mỹ (tỉnh Bình Thuận), chị Hương Chi, một người dân địa phương, xúc động chia sẻ: “Trước đây đoạn đường ra khu dân cư dài 3-4 km, tối om và nguy hiểm, nhiều người sợ trộm cướp nên không dám ra đường. Nay có đèn, ai cũng an tâm hơn”.

Ngay cả các vùng miền núi biên giới như xã A Lưới 4 (TP. Huế), con đường liên thôn từng chìm trong bóng tối mỗi đêm giờ cũng sáng bừng nhờ những cột đèn xanh do sinh viên Đại học Huế lắp đặt. “Từ ngày có đèn, các em học sinh buổi tối được vui chơi thoải mái, không còn nỗi lo tệ nạn như trước”, anh Nguyễn Đắc Hinh, Bí thư Đoàn xã, cho biết.

Các bạn sinh viên Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng người dân địa phương lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận trong từng chi tiết để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

Kết nối cộng đồng, trao đi ánh sáng của sự tử tế

Không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, những chiếc đèn năng lượng mặt trời còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng. Ở xã Sơn Mỹ, nơi từng là “điểm đen” về an ninh, người dân giờ có thể yên tâm đi lại, sinh hoạt cộng đồng vào buổi tối. “Trước đây, nhiều chị em muốn tham gia hoạt động chung nhưng không dám ra đường. Giờ đèn sáng, ai cũng hào hứng hơn”, chị Hương Chi chia sẻ.

Tại xã Quan Sơn, ước tính có khoảng 50-70 hộ dân được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường đèn dài 4 km. Với đặc điểm khí hậu có nhiều nắng và địa hình dễ mất điện lưới do lũ quét, đèn năng lượng mặt trời trở thành giải pháp phù hợp và tối ưu, bền vững nhờ dễ lắp đặt, an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Những công trình ý nghĩa trên nằm trong dự án thắp sáng 33.600 m đường giao thông nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời - một phần của chiến dịch Mùa hè Xanh 2025 do Quỹ Vì Tương lai xanh đồng hành cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 33 trường học và đơn vị, tổ chức.

Đằng sau mỗi chiếc đèn được thắp sáng là sự nỗ lực của hàng trăm sinh viên tình nguyện. Trần Tố Uyên, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, kể lại: “Lúc chuẩn bị bật thử đèn, em hồi hộp lắm. Bà con đi làm rẫy về đều dừng lại xem, hỏi han động viên. Nghe cô bác bảo: ‘Từ nay không cần sợ buổi tối nữa rồi’, em thấy xúc động vô cùng”.

Chị Lý Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, ban đầu nhóm dự kiến lắp 20 - 30 bóng đèn vì ngân sách hạn hẹp. Nhưng nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ từ Quỹ Vì tương lai xanh, số lượng đèn đã tăng gấp 5 lần. “Quỹ không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn góp phần mở rộng quy mô, lan tỏa mô hình ánh sáng xanh đến nhiều địa phương hơn, từ miền núi đến vùng biển”, chị Dung nói.

Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay không chỉ là hành trình tình nguyện, mà còn là minh chứng cho sức trẻ dấn thân cũng như sự đồng hành hiệu quả của Quỹ Vì tương lai xanh, sẵn sàng mang ánh sáng tới những nơi cần nhất.