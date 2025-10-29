Ảnh cưới đẹp như mơ của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia tại châu Âu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa đăng tải bộ ảnh cưới bên chồng thiếu gia trên trang cá nhân. Cô viết ngắn gọn: "Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi, đều có nhau".

Bộ ảnh của vợ chồng Đỗ Thị Hà nhanh chóng hút hàng trăm nghìn lượt thích, hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả và bạn bè của hoa hậu khen những khung hình "lãng mạn như phim điện ảnh".

Bộ ảnh được thực hiện trong thời gian một tuần tại nhiều nước châu Âu. Cặp đôi chọn lưu giữ kỷ niệm tại nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Como (Italy), Interlaken, đèo Furka (Thụy Sĩ), Paris (Pháp).

Đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ". Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch.

Sau hơn 2 năm yêu kín tiếng, Đỗ Thị Hà lần đầu công khai ông xã trong lễ nạp tài tại quê nhà Thanh Hóa hôm 16/10. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, trang trọng với sự tham gia của những người thân thiết.

Ông xã của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994. Hiện anh là tổng giám đốc tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng.

Hôm 22/10, hôn lễ của Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra long trọng tại Quảng Trị - quê nhà chú rể.

Trong hôn lễ, Đỗ Thị Hà nói cô biết ơn vì sự xuất hiện của bạn đời. Hướng về hành trình mới, người đẹp mong sẽ luôn giữ sự dịu dàng để là chỗ dựa của chồng khi khó khăn, mỏi mệt.

"Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, để khi anh mệt, có một nơi để quay về. Và rằng khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười, khi khó khăn ghé qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua", hoa hậu bày tỏ.

Sau lễ thành hôn tại quê nhà chú rể, cặp đôi sẽ tổ chức thêm tiệc cưới tại Hà Nội vào đầu tháng 11. Sự kiện này quy tụ dàn khách mời gồm nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Năm 19 tuổi, cuộc đời của Đỗ Thị Hà bước sang trang mới sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc.

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ thời điểm này, Đỗ Thị Hà giảm dần các hoạt động trong giới giải trí.