Ai nên hạn chế ăn nội tạng động vật?

(VTC News) -

Nội tạng động vật như gan, tim, phổi, ruột, bầu dục... thường xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, nhờ hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Các loại nội tạng phổ biến được sử dụng đến từ lợn, bò, gà, vịt, cừu, dê. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ nội tạng quá thường xuyên hoặc sai cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đức Cảnh - khoa Nội soi và Thăm dò chức năng, Bệnh viện K cho biết, nội tạng động vật cung cấp nguồn đạm dồi dào, giàu sắt và choline - dưỡng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Ngoài ra, món ăn này còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ duy trì khối lượng cơ thể.

Dù mang lại lợi ích dinh dưỡng, nội tạng động vật cũng chứa nhiều cholesterol, axit béo bão hòa và purin - những chất có thể gây hại nếu tiêu thụ quá mức. Việc ăn nhiều nội tạng có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh mạch vành.

Người mắc bệnh gout cũng cần đặc biệt thận trọng, do nội tạng chứa hàm lượng purin cao, dễ làm tăng axit uric trong máu, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Theo khuyến cáo, người lớn chỉ nên ăn nội tạng 2-3 bữa mỗi tuần, với lượng khoảng 50-70g mỗi lần. Trẻ em chỉ nên ăn 1-2 bữa/tuần, khoảng 30-50g. Đây là mức được cho là an toàn, hạn chế các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý. Một số nghiên cứu cho thấy, nếu tiêu thụ quá 10.000 IU vitamin A mỗi ngày từ thực phẩm, nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh tăng tới 80% so với nhóm tiêu thụ dưới 5.000 IU. Trong khi đó, gan động vật – đặc biệt là gan bò – chứa hàm lượng vitamin A rất cao.

Ai nên hạn chế hoặc tránh ăn nội tạng?

Người cao tuổi, béo phì

Người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp

Bệnh nhân gout

Phụ nữ đang mang thai

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia - cảnh báo, nội tạng dễ nhiễm khuẩn nếu bảo quản và chế biến không đúng cách.

Khi mua về, cần sơ chế ngay để tránh ôi thiu. Với ruột non, dạ dày, nên dùng muối hạt, chanh hoặc giấm để làm sạch. Gan, tim, bầu dục cần loại bỏ phần hôi, nặn hết máu đọng và trần nước sôi trước khi nấu.

Quan trọng nhất, cần nấu chín kỹ, không ăn tái. Tuyệt đối không nên để qua đêm, kể cả khi đã nấu chín, bởi nội tạng dễ nhiễm khuẩn trở lại, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nội tạng động vật có thể là nguồn dinh dưỡng quý giá nếu được sử dụng hợp lý. Hãy lựa chọn sản phẩm tươi, sạch, từ động vật khỏe mạnh, chế biến đúng cách và ăn với tần suất phù hợp để tận dụng lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe.