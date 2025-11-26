Aeon và 3 mũi nhọn trong chiến lược nuôi dưỡng thế hệ trẻ

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra tối 22/11 đánh dấu 20 năm chương trình học bổng AEON 1%, với sự tham dự của các cựu sinh viên từng nhận học bổng.

Đây không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là một phần trong chuỗi chương trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ mà AEON Việt Nam kiên trì triển khai – thông qua ba hướng tiếp cận toàn diện: trang bị kiến thức, trao cơ hội trải nghiệm thực tế và gỡ bỏ rào cản tài chính.

Chiến lược Nuôi dưỡng thế hệ trẻ của AEON Việt Nam

Nuôi dưỡng thế hệ trẻ là mục tiêu thuộc trụ cột Bền vững xã hội trong chính sách Phát triển bền vững của AEON Việt Nam. Xác định thế hệ trẻ là lực lượng kiến tạo tương lai và là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, AEON Việt Nam nỗ lực tạo ra những tác động tích cực dài hạn bằng việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ ngay từ hôm nay.

Trước hết, AEON Việt Nam chú trọng trang bị kiến thức nền tảng cho thế hệ trẻ. Đây là bước khởi đầu để mỗi em hình thành nhận thức về môi trường, cộng đồng và vai trò của mỗi cá nhân. Thông qua các hoạt động AEON Cheers Club; Chương trình “Đại sứ thanh niên”, chương trình “Nhà Lãnh Đạo trẻ châu Á”…, AEON Việt Nam tạo không gian để học sinh được giao lưu, khám phá và phát triển tư duy, giúp các em “biết đúng” để có thể “hành động đúng” trong tương lai.

Cụ thể, để hiện thực hóa việc trang bị kiến thức nền tảng và phát triển tư duy hành động, AEON Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh trong năm 2025 với chủ đề “Sáng kiến cho vấn đề nước sạch tại khu vực em đang sống và các vùng khan hiếm, vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam”. Sự kiện này không chỉ là sân chơi học thuật mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nguồn nước sạch và các vấn đề thách thức của môi trường.

Song song với việc trang bị kiến thức, AEON Việt Nam tập trung tạo cơ hội trải nghiệm thực tế để các em được va chạm sớm với môi trường doanh nghiệp và các dự án cộng đồng.

Bằng việc mang đến cơ hội thực tập trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh trong hệ thống AEON Việt Nam thông qua Học bổng nghề, hay tổ chức môi trường học tập thực tế ngay trong siêu thị qua dự án AEON Cheers Club, AEON giúp các em quan sát, tương tác và rèn luyện kỹ năng trong bối cảnh thật. Những trải nghiệm này không chỉ mở rộng góc nhìn mà còn trang bị cho các em sự tự tin, khả năng thích nghi và những kỹ năng thiết yếu cho hành trình trưởng thành sau này.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm các hỗ trợ tài chính được trao đúng đối tượng, nhằm phân bổ nguồn lực đến những sinh viên cần thiết. AEON triển khai các chương trình học bổng thuộc 2 nhóm đối tượng: Sinh viên trường Nghề và sinh viên Đại học. Cụ thể, AEON Việt Nam mang tới chương trình học bổng dành cho sinh viên trường nghề nhằm giúp học sinh được định hướng phát triển nghề nghiệp sớm.

Đồng thời, các sinh viên Đại học có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp khó khăn về tài chính sẽ được lựa chọn để trao tặng xuất học bổng này. Những hỗ trợ về tài chính cùng sự khích lệ về tinh thần đã giúp các em tiếp cận giáo dục, mở rộng cơ hội học tập và phát triển toàn diện hơn. Đây chính là bước quan trọng để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ tự tin và có năng lực.

Trong 15 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ, AEON đã tạo môi trường học tập, trải nghiệm và trưởng thành cho các thế học sinh – sinh viên. Đến năm 2025, chương trình AEON Cheers Club được mở rộng ra ba miền và số lượng học sinh tham gia đã tăng gấp ba lần chỉ sau hai năm.

Ở cấp độ khu vực, từ năm 2011 đến 2025, chương trình Asian Youth Leaders (AYL) đã tạo cơ hội gặp gỡ, thảo luận, trau dồi các kỹ năng làm việc nhóm, phân tích thông tin, thuyết trình, và rèn luyện tư duy phản biện cho 202 học sinh Việt Nam cùng 643 học sinh từ nhiều quốc gia châu Á, góp phần xây dựng một cộng đồng lãnh đạo trẻ khu vực đầy tiềm năng. Song song đó, các sân chơi phát triển năng lực như Đại sứ Thanh niên và Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh đã giúp hơn 100 học sinh Việt Nam rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và kết nối văn hóa.

Về hỗ trợ tài chính, AEON Việt Nam đã trao 15 suất học bổng trị giá 180 triệu đồng cho sinh viên trường Nghề. Bên cạnh đó, Quỹ AEON 1% Club Foundation trao tặng hơn 1.500 suất học bổng tổng trị giá gần 740.000 USD, tương đương 19,5 tỷ Việt Nam đồng, tính trên tỉ giá quy đổi (1 USD = 26.403 VNĐ) tại ngày 25/11/2025 theo tỉ giá tại ngân hàng Vietcombank cho sinh viên các trường Đại học có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc - góp phần gỡ bỏ rào cản tài chính và mở rộng cơ hội phát triển công bằng cho thế hệ trẻ.

Ba hướng tiếp cận chiến lược của AEON – Kiến thức – Trải nghiệm – Tài chính bổ trợ nhau trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ: giúp hình thành một thế hệ trẻ có tri thức, có kỹ năng và có cơ hội phát triển toàn diện để trở thành những công dân có trách nhiệm. AEON cam kết tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ bằng một chiến lược dài hạn, bao trùm và bền vững, nhằm tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào tương lai tươi sáng của Việt Nam.