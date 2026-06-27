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9 nội dung trọng yếu đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.

(Ảnh: AI)

PV (VOV.VN)
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