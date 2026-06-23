Thủ tướng: Tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

Chiều 23/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ nội dung trọng tâm phiên họp là thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, từ đó hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Theo Thủ tướng, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng rất cơ bản từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất. Đi kèm với đó là việc hoàn thiện, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết đã có quyết định ban hành danh mục về công nghệ sản phẩm chiến lược. Tuy nhiên, nhận thức và hành động vẫn còn những điểm chưa rõ nét, cần phải có sự thống nhất hơn nữa trong cách thức triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả và tránh chạy theo phong trào, chạy theo tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách, trong đó xác định rõ những "nút thắt" cần khơi thông nhằm rút ngắn thời gian từ khâu nghiên cứu đến khi ra sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đặc biệt, về cơ chế tài chính đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh phân vai cụ thể để các bộ ngành, địa phương, viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia, Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn liền với tiềm năng, thế mạnh đặc thù để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược phù hợp, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, thay vì đăng ký dàn trải.

Tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược là những mục tiêu quan trọng cần thực hiện.

Bên cạnh đó tăng cường các cơ chế, giải pháp cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là ở các lĩnh vực có khả năng triển khai sớm.