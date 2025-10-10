Đóng

Bắc Ninh: 8.000 người dân làng cổ Thổ Hà mắc kẹt trong biển nước

(VTC News) -

Làng cổ Thổ Hà (Bắc Ninh) đang phải chống chọi với trận ngập lụt lịch sử, hơn 8.000 người dân rơi vào cảnh mắc kẹt, cuộc sống bị đảo lộn chưa từng có.

 

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới