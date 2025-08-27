5 điểm đến miễn phí dịp 2/9 tại Hà Nội

(VTC News) -

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tọa lạc số 19 phố Ngọc Hà, Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm không thể bỏ qua trong dịp lễ 2/9.

Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tạp chí Người Hà Nội)

Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành ngày 19/5/1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình có kiến trúc mô phỏng bông sen trắng, là biểu tượng văn hóa độc đáo, lưu giữ hơn 120.000 hiện vật và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Không gian trưng bày bên trong rộng lớn, hiện đại với nhiều chủ đề từ tuổi thơ, hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đến những năm tháng lãnh đạo dân tộc giành độc lập và thống nhất của Bác.

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Nằm tại số 1 Tràng Tiền, Bảo tàng lịch sử Quốc gia không đơn thuần là nơi trưng bày cổ vật mà còn lưu giữ những bước chuyển mình của dân tộc.

Bảo tàng lịch sử Quốc gia. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bảo tàng lịch sử Quốc gia lưu giữ và trưng bày hơn 200.000 hiện vật, tư liệu quý giá phản ánh toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc từ thời tiền sử, dựng nước, giữ nước cho đến thời hiện đại.

Không chỉ có giá trị khoa học và giáo dục, bảo tàng còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, giúp họ hiểu sâu hơn về truyền thống văn hiến lâu đời, những cuộc kháng chiến anh hùng cũng như bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam.

Với kiến trúc độc đáo kết hợp hài hòa giữa phong cách Á - Âu, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa là kho tàng tri thức, vừa là điểm nhấn du lịch đặc sắc giữa lòng Thủ đô.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Có địa chỉ tại 66 Nguyễn Thái Học, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ gần 20.000 hiện vật, tác phẩm từ mỹ thuật cổ đại, mỹ thuật dân gian, mỹ thuật hiện đại cho đến các bộ sưu tập điêu khắc, sơn mài, lụa, gốm... phản ánh đời sống, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam. Bước vào bảo tàng, du khách như được dạo qua hành trình nghệ thuật xuyên suốt lịch sử Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Người Hà Nội)

Ngoài các bộ sưu tập phong phú, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn tạo sức hút ở cách trưng bày khoa học, gần gũi khách tham quan. Các phòng được sắp xếp theo chủ đề, giai đoạn phát triển, giúp khách dễ dàng cảm nhận sự chuyển mình của mỹ thuật Việt Nam qua từng thời kỳ.

Với kiến trúc kết hợp phong cách cổ điển Pháp và nét Á Đông đặc trưng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được xem như “ngôi nhà” của nghệ thuật Việt qua nhiều thế kỷ.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đến với làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây, du khách có dịp khám phá đời sống, phong tục và kiến trúc đặc trưng của 54 dân tộc trên dải đất hình chữ S.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Langvanhoavietnam)

Trên diện tích rộng hàng nghìn ha, nơi đây được chia thành nhiều khu chức năng như khu làng dân tộc, khu trung tâm văn hóa, khu dịch vụ - du lịch, tạo nên không gian vừa sinh động vừa chân thực.

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc mang chủ đề "Vui Tết Độc Lập" từ ngày 30/8 - 2/9.

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Từ ngày 1-3/9, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam mở cửa phục vụ miễn phí nhân dân, đặc biệt là các em nhỏ với các tiết mục múa rối nước và chương trình nghệ thuật, ca nhạc hấp dẫn.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. (Ảnh: Nghethuatduongdai)

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là nơi hội tụ, sáng tạo và biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật phong phú như ca múa nhạc, nhạc nhẹ, múa đương đại, kịch múa và các chương trình tổng hợp mang đậm hơi thở cuộc sống hiện đại.

Không chỉ phục vụ khán giả trong nước, nhà hát còn thường xuyên tham gia biểu diễn giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.