4 vấn đề đô thị 'nóng' được Hà Nội quyết tâm giải quyết dứt điểm

(VTC News) -

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều ngày 17/10, ông Trần Sỹ Thanh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hà Nội đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị Thủ đô theo hướng tiên tiến, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ.

Về phát triển đô thị, thành phố quyết tâm rà soát và điều chỉnh quy hoạch, quản lý phát triển bền vững và đặc biệt là giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường (nước, không khí) và tình trạng ngập úng.

Ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Song song đó, Hà Nội sẽ thúc đẩy toàn diện Khoa học - Công nghệ và Chuyển đổi số để xây dựng thành phố thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Về kinh tế, thành phố sẽ xác lập mô hình phát triển mới, lấy kinh tế tư nhân làm lực lượng chủ đạo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tiến tới nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, với 3 trụ cột dẫn dắt là "Di sản - Tri thức - Công nghệ".

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội hướng tới hệ thống giáo dục hàng đầu cả nước, phổ cập giáo dục sáng tạo, STEM và STEAM; đồng thời phát triển các trung tâm khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Về y tế và an sinh xã hội, mục tiêu của Hà Nội là tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, với cam kết bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu chất lượng.

Hà Nội cũng sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng công trình có tính lưỡng dụng cao; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên cho phát triển…

Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ…

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Đây cũng là thông điệp hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, cũng là lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô.