Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ khoá XVIII.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội khóa XVIII gồm 17 người.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

2. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

3. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

4. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

6. Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

8. Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

9. Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

10. Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

12. Ông Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

13. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

14. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

15. Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

16. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

17. Ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.