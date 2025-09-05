4 bước bắt buộc cho món thịt kho tàu trong mướt, dẻo mềm

(VTC News) -

Với giá thành vừa phải, nhiều dinh dưỡng, thích hợp ăn kèm cơm trắng, thịt kho tàu là món ăn gia đình được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, món ăn quen thuộc này lại không dễ làm.

4 bước bắt buộc cho món thịt kho tàu chuẩn vị

Để có món thịt kho ngon chuẩn vị, trong mướt, mềm ngon thì bên cạnh việc chọn nguyên liệu chuẩn, bạn nên thực hiện đủ 4 bước sau:

Món thịt kho ngon phải đủ yếu tố mềm, trong, màu sắc hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

- Thịt ba chỉ mua về cần phải làm sạch bề mặt, đặc biệt phần bì lợn.

- Không chế biến ngay mà cần phải chần thịt, sau đó rửa sạch bằng nước ấm để tránh bọt máu bám vào.

- Khi làm nước hàng, cần để đường sôi lên và chuyển sang màu nâu thì tắt bếp, tránh để nước hàng có màu đen thành phẩm sẽ kém hấp dẫn.

- Thời gian là yếu tố quyết định, nấu càng lâu thịt càng mềm và dẻo. Với nồi áp suất, bạn cần canh thời gian để tránh thịt bị cháy dính nồi.

Nắm đủ 4 bí quyết này, món thịt kho của bạn sẽ rất hấp dẫn và đạt đủ yếu tố: mềm, có màu đỏ nâu, đậm đà hương vị.

Cách làm thịt kho tàu chuẩn vị nhà hàng

Để làm món thịt kho tàu, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Thịt ba chỉ 500gr

- Ớt khô, hồi, quế,

- Hành lá, gừng

- Nước tương, tiêu, muối đường, hạt nêm

Khi mua thịt ba chỉ, cần chú ý đến bề mặt bì lợn, chọn loại sạch, không có lông, đồng thời kiểm tra xem thịt có mỡ hay nạc quá không. Nếu mỡ quá nhiều thì không nên dùng để kho.

Đầu tiên, bạn thái thịt ba chỉ thành miếng dài lớn, cho vào chảo đã được làm nóng trước. Xát phần bì lợn vào chảo cho đến khi da chuyển sang màu nâu. Như vậy, bạn sẽ không còn lo lắng về mùi hoi từ bì và bì sẽ mềm hơn, ngon hơn sau khi nấu. Bạn có thể thay thế bước này bằng đèn khò để hơ.

Làm sém bì trước khi chế biến giúp khử mùi hoi và tăng độ dẻo của bì. (Ảnh: Sohu)

Cho thịt ba chỉ vào nước, dùng dao cạo sạch da nhiều lần phần bì bị xém, thay nước và rửa sạch. Cho thịt vào nồi, thêm gừng thái lát và hành lá, đổ lượng nước vừa đủ ngập thịt, sau đó thêm một thìa lớn rượu nấu ăn hoặc rượu gạo. Bật bếp nấu trong 5 phút rồi vớt ra, rửa sạch bề mặt bằng nước ấm để đảm bảo không còn bọt máu bám vào.

Để ráo nước, dùng giấy ăn lau khô, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ; kích thước vừa vặn nhất là bằng bao diêm. Thịt nên khô ráo, không dính nước để khi cho vào chảo không bị cháy, an toàn hơn.

Chọn loại thịt ba chỉ ckhông quá nhiều mỡ. (Ảnh: Sohu)

Cho một ít hồi, một ít quế, một ít ớt khô (tùy chọn) và một vài lát gừng vào đĩa. Lấy một nồi khác, cho đường và dầu ăn vào, đun lửa vừa nhỏ, đảo liên tục cho đến nổi bọt khí đặc thì đổ thịt ba chỉ vào xào cho ngấm màu đường. Cho gia vị vào, đảo nhanh tay. Nếu thịt chưa đủ sẫm màu sau khi xào, bạn có thể thêm một ít nước tương đen để cải thiện màu sắc.

Đổ nước sôi vào thịt và đun ở lửa lớn cho sôi, hớt bỏ bọt và chuyển sang lửa nhỏ sau khi đã rửa sạch. Đậy nắp và đun liu riu. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể chuyển sang nồi áp suất và đun ở lửa nhỏ trong khoảng mười lăm phút. Nếu muốn tăng vị ngọt đậm hơn, hãy thêm một ít đường phèn.

Luôn cho đủ nước trong quá trình hầm thịt để đảm bảo độ mềm dẻo của thịt. (Ảnh: Sohu)

Để tránh bị dính nồi, bạn nên cho nhiều nước ngay từ đầu. Nếu bạn dùng nồi thường và thấy nước không đủ và cần thêm nước giữa chừng, nên cho nước sôi vào. Nếu bạn dùng nồi áp suất, hãy đảm bảo cho đủ nước vào cùng một lúc.

Hầm cho đến khi thịt mềm, thêm gia vị, thêm nước tương và muối để nêm, đậy nắp và tiếp tục hầm trong năm phút. Cuối cùng, bạn mở nắp, vặn lửa lớn, đảo liên tục cho đến khi nước dùng sánh lại thì tắt bếp và cho thịt ra đĩa.

Món thịt thành phẩm có màu sắc và hương vị hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

Thịt kho theo phương pháp này mềm dẻo, rất ngon, màu sắc bắt mắt, ăn kèm cơm rất hấp dẫn.