30 năm chọn 'lối đi khó' và ngã rẽ bất ngờ của bác sĩ ngoại khoa

(VTC News) -

Hơn 30 năm cống hiến cho ngoại tiêu hoá, PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng gắn tên tuổi mình với những ca phẫu thuật “cân não” – phức tạp, hiếm gặp, đôi khi cả y văn thế giới chỉ ghi nhận số ít trường hợp. Và nay, hành trình ấy tiếp tục tại Vinmec Smart City, nơi ông kỳ vọng xây dựng một trung tâm ngoại tiêu hoá – gan mật – tiết niệu chuẩn quốc tế.

Chọn lối đi khó của ngoại khoa và tiên phong những kỹ thuật mới

Ngay từ khi còn là sinh viên y khoa, trong lúc nhiều bạn bè còn tìm hướng đi, bác sĩ Trần Mạnh Hùng đã lựa chọn ngoại bụng – lĩnh vực được coi là “khó nhất trong những cái khó”. Bởi bệnh nhân nhập viện thường ở tình trạng nguy kịch, tổn thương chồng chéo, liên quan trực tiếp đến các cơ quan sống còn.

“Mỗi ca mổ ngoại bụng giống như bước đi trên một sợi dây căng. Chỉ một sai lầm nhỏ có thể lấy đi cơ hội sống của bệnh nhân” – ông chia sẻ. Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy lại thôi thúc ông gắn bó, bởi đó là nơi người bệnh cần bác sĩ nhất.

PSG.TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City (Hà Nội).

Trong hơn 30 năm sự nghiệp, PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật được giới y khoa quốc tế ghi nhận như kỳ tích.

Một trong số đó là trường hợp nữ bệnh nhân 23 tuổi người Lào bị bỏng toàn bộ đường tiêu hoá trên do chất ăn mòn. Thực quản co rút, chít hẹp hoàn toàn khiến cô không thể ăn uống, cơ thể suy kiệt còn 34kg. Sau một tháng bệnh nhân được nuôi dưỡng tích cực để cải thiện thể trạng, bác sĩ Hùng cùng ê-kíp tiến hành ca mổ kéo dài 8 giờ, cắt toàn bộ thực quản và tái tạo lại đường tiêu hoá.

Kết quả, chỉ sau 8 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ăn cháo – một điều giản dị nhưng là ước mơ suốt nhiều tháng của cô gái trẻ.

Một dấu ấn khác là trường hợp sản phụ mang thai tháng thứ 9 bị xuất huyết tiêu hoá ồ ạt, tính mạng cả mẹ lẫn con đều bị đe doạ. Khi thai nhi lớn che khuất toàn bộ ổ bụng, ê-kíp đứng trước tình huống “mò kim đáy bể”. Quyết định “cân não” của bác sĩ Hùng khi đó – vừa mổ vừa nội soi đại tràng – đã kịp thời phát hiện tổn thương, cứu sống cả hai mẹ con. Tiếng khóc chào đời của em bé hôm sau chính là món quà ý nghĩa dành tặng cho bản lĩnh và tâm huyết của người thầy thuốc.

Không chỉ là “khắc tinh” của các ca bệnh khó, bác sĩ Hùng còn tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật ngoại tiêu hoá tiên tiến tại Bệnh viện Bạch Mai như: Phẫu thuật điều trị viêm tụy hoại tử, phẫu thuật nội soi điều trị ung thư thực quản, nội soi tạo hình đường tiêu hoá trên… Những kỹ thuật này giúp bệnh nhân ít đau, hồi phục nhanh và giảm biến chứng, mở ra hy vọng cho hàng nghìn ca bệnh từng rơi vào cảnh “bế tắc”.

Song song với phẫu thuật, ông còn là nhà nghiên cứu chuyên sâu với hàng chục công trình, 74 bài báo khoa học (9 bài đăng trên tạp chí quốc tế ISI, Scopus) và là tác giả của nhiều sách chuyên khảo về phẫu thuật nội soi. Với nhiều thế hệ học trò, ông được biết đến là một người thầy tận tâm, không chỉ dạy kỹ năng mà còn truyền ngọn lửa nghề và khát vọng cống hiến cho y học nhân văn.

Hành trình mới tại Vinmec Smart City

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai – nơi ông thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật ngoại tiêu hoá phức tạp và đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ – PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng chính thức đảm nhận vai trò Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Vinmec Smart City.

Chia sẻ về quyết định này, ông nói: “Tôi từng nhiều lần cộng tác với đồng nghiệp tại Vinmec và coi đó như một cái duyên. Triết lý ‘chăm sóc bằng tài năng, y đức và sự thấu cảm’ của Vinmec rất đồng điệu với lý tưởng nghề nghiệp của tôi, thôi thúc tôi chọn Vinmec Smart City cho chặng đường tiếp theo.”

PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng tư vấn, thăm khám cho bệnh nhân.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, mô hình quản trị chuẩn quốc tế và sự đồng hành của đội ngũ đa chuyên khoa tinh nhuệ, bác sĩ Hùng đặt mục tiêu xây dựng chuyên khoa ngoại tiêu hoá – gan mật – tiết niệu tại Vinmec Smart City trở thành trung tâm điều trị xuất sắc. Tại đây, bệnh nhân sẽ được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến và được đồng hành toàn diện từ chẩn đoán, điều trị đến phục hồi.

PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng chia sẻ, gia nhập Vinmec Smart City không chỉ là dấu mốc mới trong sự nghiệp cá nhân, mà còn là cơ hội quý giá để ông được cùng hệ thống y tế hàn lâm Vinmec hiện thực hóa khát vọng đưa tinh hoa y khoa quốc tế đến gần hơn với bệnh nhân Việt Nam.

Với bản lĩnh của một “đôi tay vàng” từng chinh phục nhiều ca mổ “cân não”, cùng kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo dày dạn, bác sĩ Hùng được kỳ vọng sẽ cùng Vinmec kiến tạo những chuẩn mực khác biệt, đưa nơi đây thành địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân trong và ngoài nước.