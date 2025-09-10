3 cách đơn giản giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả

(VTC News) -

Việc giảm mỡ nội tạng đúng cách là chìa khóa để cải thiện cả ngoại hình lẫn sức khỏe lâu dài. Theo Healthline, dưới đây là 3 cách giúp bạn giảm mỡ nội tạng hiệu quả.

Mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm (Ảnh: Womenshealth)

Ăn chế độ ăn cân bằng

Tuân theo một chế độ ăn cân bằng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát cân nặng và mỡ nội tạng. Chế độ ăn cân bằng gồm việc ăn các thực phẩm nguyên chất như trái cây và rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, và protein nạc, đồng thời hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn và các chất phụ gia như đường.

Các nghiên cứu cho thấy duy trì thâm hụt calo là yếu tố quan trọng nhất để giảm cân. Điều này có nghĩa là bạn tiêu thụ ít calo hơn lượng calo mà cơ thể đốt cháy trong ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị không nên giảm calo quá mức vì có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Tham gia hoạt động thể chất

Tập thể dục là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì cân nặng hợp lý và kiểm soát mỡ nội tạng. Bạn có thể tham gia tập aerobic với cường độ vừa phải, đi bộ, bơi lội…. Những bài tập vận động có thể giúp tăng nhịp tim và đốt cháy mỡ nội tạng.

Khi bạn kết hợp tập luyện hợp lý cùng với một chế độ ăn cân bằng sẽ giúp hiệu quả đốt cháy mỡ nội tạng tăng lên rất nhiều. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc huấn luyện viên cá nhân. Họ có thể giúp xây dựng kế hoạch tập luyện an toàn và hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của bạn.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc với chất lượng giấc ngủ cao rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), giấc ngủ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cân nặng hợp lý, ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, đột quỵ, huyết áp cao, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng. Ngược lại, tăng thời lượng ngủ có thể giúp giảm mỡ nội tạng. CDC khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.