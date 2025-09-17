230 người Việt chết mỗi ngày vì thuốc lá

(VTC News) -

Thông tin do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh tại Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ nhất. Đó là con số đáng báo động, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với gánh nặng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng do thuốc lá gây ra.

Không chỉ người hút chủ động bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn người hít phải khói thuốc thụ động cũng phải sống trong nguy cơ bệnh tật kéo dài. “Tác hại của thuốc lá không còn là điều xa lạ, liên quan trực tiếp đến các bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, và nhiều chứng bệnh mãn tính khác”, ông Thuấn nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

“Khói thuốc trong bệnh viện không chỉ là hành vi vi phạm quy định, mà còn là mối nguy trực tiếp với người bệnh, thầy thuốc và cộng đồng, đi ngược hoàn toàn với sứ mệnh cứu người”, đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ Y tế khẳng định, môi trường bệnh viện không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo luật, mà còn là thước đo văn hóa, tiêu chuẩn nghề nghiệp và cam kết đạo đức của người thầy thuốc.

Từ năm 2013, sau khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, nhiều bệnh viện đã triển khai các biện pháp như: lắp đặt biển báo cấm hút thuốc, tích hợp tư vấn cai thuốc trong khám chữa bệnh, tăng cường truyền thông nội bộ, giám sát và nhắc nhở người vi phạm. Thậm chí, một số nơi đã đưa tiêu chí không hút thuốc vào đánh giá thi đua cá nhân, tập thể.

Những hành động này từng bước tạo nên thói quen văn minh, môi trường điều trị an toàn hơn cho người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực ra cộng đồng.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ tái bùng phát thói quen hút thuốc dưới hình thức mới: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng - những sản phẩm đang được tiếp thị rầm rộ đến giới trẻ với hình ảnh “thời thượng” và “ít độc hại”.

Trước thực tế này, Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò tiên phong của các cơ sở y tế. “Nếu ngay trong bệnh viện – nơi bảo vệ sự sống – vẫn tồn tại khói thuốc, thì thật khó yêu cầu xã hội thay đổi”, đại diện Bộ nói.

Thuốc lá đang giết chết hơn 84.500 người Việt Nam mỗi năm – tương đương 230 ca tử vong mỗi ngày. (Ảnh: Như Loan)

Bộ yêu cầu người đứng đầu các bệnh viện, trung tâm y tế phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại đơn vị mình. Đây sẽ là chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu quả quản trị và thi đua khen thưởng toàn ngành.

Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành để đồng bộ hóa các giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho biết đến nay nhiều cơ sở y tế đã thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc, gắn biển báo và tuyên truyền về tác hại thuốc lá.

Theo ông Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Đồng Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ ghi nhận các đơn vị tuân thủ quy định mà còn kiến tạo văn hóa không khói thuốc. Mục tiêu là phát hiện và lan tỏa những mô hình hiệu quả, nơi ý thức không khói thuốc thấm sâu vào mọi hoạt động.