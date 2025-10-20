200 khách hàng cuối cùng ở Hà Nội được cấp điện trở lại sau ngập úng

(VTC News) -

Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận lũ khi nước sông Cầu dâng cao sau bão số 11. Hạ tầng cơ sở tại khu vực này, đặc biệt là hệ thống lưới điện của ngành điện cũng như của các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thiết bị điện tại nhà các hộ gia đình bị ngập úng.

Ngay khi nước rút, hàng trăm cán bộ công nhân viên của các đội công tác trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, rà soát từng trạm biến áp, từng đường dây, từng hộ dân bị ảnh hưởng. Các nhóm công nhân chia nhau kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau khi nước rút.

Ông Nguyễn Minh Cam, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Sơn thông tin: “2 xã Trung Giã và Đa Phúc chịu thiệt hại nặng nhất sau cơn bão số 11 Matmo, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 36.000 khách hàng. Ngay khi nước rút đến mức an toàn, chúng tôi lập tức kiểm tra và khôi phục điện từng khu vực trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, nguyên tắc cao nhất vẫn là an toàn, không chỉ cho người dân mà cả cho cán bộ công nhân viên. Điện chỉ được cấp trở lại khi đã bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện”.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thiết bị điện tại khu vực ngập úng sau khi nước rút.

Đến chiều 20/10, Công ty Điện lực Sóc Sơn đã khôi phục cấp điện an toàn cho gần 200 khách hàng cuối cùng trên địa bàn Thủ đô còn bị ảnh hưởng do ngập úng.

Ông Ngô Văn Hồng, người dân thuộc thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc cho biết: “Nhà tôi vẫn đang bị ẩm ướt nặng nên chưa thể đóng điện trở lại. Dù vậy, mấy hôm nay thấy nhân viên ngành điện về kiểm tra, đo đạc liên tục, chúng tôi rất yên tâm. Ai cũng mong điện sẽ được cấp trở lại để sinh hoạt của gia đình sớm ổn định”.

Anh Vương Đình Đức - một trong những hộ gia đình được cấp điện sớm nhất thuộc xã Đa Phúc - nói: “Nhà tôi đã bị ngập liên tục hơn 10 ngày, nhiều thời điểm nước dâng cao gần 4 mét. Khi nước rút, chúng tôi rất lo lắng vì hệ thống điện trong nhà đều bị ngấm nước. Nhưng nhân viên điện đến tận nơi kiểm tra từng ổ cắm, từng thiết bị điện, rồi hướng dẫn cách lau khô, kiểm tra. Nhờ vậy, gia đình tôi rất yên tâm về an toàn điện khi được cấp điện trở lại".