2 xe SH trùng biển số tứ quý 9 ở Hà Nội: Phạt nữ tài xế mua biển giả

Ngày 4/11, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xử phạt nữ tài xế đi xe SH trắng trong bức ảnh 2 xe SH trùng biển số có tứ quý 9 lưu thông trên đường.

Hình ảnh 2 xe máy mang cùng biển kiểm soát 29D2 - 399.99 lưu thông trên phố Huế (Hà Nội) được người đi đường ghi lại, rồi phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định danh tính các cá nhân liên quan và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, qua làm việc cho thấy, anh Đ.M.T (trú tại phường Định Công, Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy Honda SH màu trắng, biển số định danh 29D2 - 399.99. Sau khi bán chiếc xe này cho ông T.Đ.L. (trú tại phường Hoàn Kiếm), anh T. đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời đăng ký cho chiếc xe Honda SH khác màu đỏ, gắn lại biển số 29D2 - 399.99 theo quy định.

Sức khỏe yếu nên ông L. phải điều trị tại bệnh viện, chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mua lại. Trong thời gian này, con gái ông là chị T.L.P. tự ý đặt mua biển số 29D2 - 399.99 qua mạng, gắn vào chiếc xe Honda SH màu trắng để lưu thông trên đường.

Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.L.P. về các hành vi: “Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp” và “Không có giấy chứng nhận đăng ký xe”, với tổng mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định. Việc tự ý sử dụng hoặc làm giả biển kiểm soát là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý.