Đóng

18 ngôi mộ liệt sĩ bị đục phá nham nhở, thân nhân bức xúc

(VTC News) -

18 ngôi mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ bị đục phá khiến thân nhân bức xúc.

Chí Bảo (Nguồn VNN)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới