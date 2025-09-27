14 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở TP Huế

(VTC News) -

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang thực hiện điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 23/9, tại xã Phú Vang xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Trong đó, một trường hợp thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế TP Huế, những người này được xác định có liên quan đến việc sử dụng bánh mì của cơ sở C.N. (địa chỉ tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang).

Đoàn công tác của Sở Y tế TP Huế đang làm việc với các đơn vị liên quan sau khi xảy ra việc 14 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: CTV)

Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân ổn định, trong đó 9 người được xuất viện (bao gồm thai phụ). Liên quan đến cơ sở bán bánh mì, hiện cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, sẽ ban hành văn bản hướng dẫn công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các trung tâm y tế và UBND cấp xã. Đồng thời, cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Hôm qua (26/9) tại Quảng Trị cũng xảy ra việc nhiều học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường. Cụ thể, nhiều học sinh sau khi dùng bữa ăn tại một trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trụ sở tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm.

Nắm bắt thông tin, chính quyền xã Kim Ngân huy động lực lượng công an xã, y tế phối hợp với nhà trường và phụ huynh đưa các em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để cấp cứu, điều trị. Hiện, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình, và điều tra, làm rõ nguyên nhân.