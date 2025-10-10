11 trường Việt Nam lọt top đại học tốt nhất thế giới năm 2026

(VTC News) -

Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố Bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 11 đại diện lọt vào danh sách này, tăng 5 trường so với xếp hạng năm 2024 và tăng 2 trường so với xếp hạng năm 2025.

Năm nay, bảng xếp hạng bất ngờ ghi nhận số lượng cơ sở giáo dục được xếp hạng cao kỷ lục với 2.191 trường đại học tham gia, tăng 5% so với năm 2025.

Tại Việt Nam, cơ bản thứ hạng tất cả các trường đều giữ nguyên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế TP.HCM có thứ hạng cao nhất, nằm trong nhóm 501-600. Xếp sau đó là trường Đại học Duy Tân và trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng xếp hạng trong nhóm 601-800.

Năm ngoái là năm đầu tiên, trường Đại học Y Hà Nội và trường Đại học Mở TP.HCM lọt vào bảng xếp hạng. Năm nay, hai trường lần lượt nằm trong nhóm 801-1000 và 1201-1500, cao hơn Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 1201-1500), Đại học Quốc gia TP.HCM (nhóm 1501+), Đại học Bách khoa Hà Nội (nhóm 1501+)...

Hai cái tên mới nổi bật trong THE 2026 có trường Đại học Nguyễn Tất Thành (hạng 1001-1200) và Đại học Đà Nẵng (hạng 1501+).

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xếp vị trí cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại "Bảng xếp hạng đại học thế giới 2026"

Trên bảng xếp hạng thế giới, Đại học Oxford (Anh) tiếp tục giữ vị trí số 1, đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp. Xếp thứ 2 là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Đại học Princeton (Hoa Kỳ) xếp thứ 3, đồng hạng với Đại học Cambridge (Anh). Đại học Harvard và Stanford cùng xếp thứ 5. Còn lại, các vị trí trong top 10 thuộc về Viện Công nghệ California, Đại học Hoàng gia London, Đại học California, Berkeley và Đại học Yale.

Trung Quốc có 5 trường lọt vào top 40, trong đó Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh đang tiến gần top 10. Đặc biệt, Ấn Độ là quốc gia có nhiều trường đại học được xếp hạng cao thứ 2, chỉ sau Mỹ.

Bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2026 năm nay gồm 2.191 cơ sở giáo dục đại học từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá dựa trên 18 tiêu chí, chia thành 5 nhóm: Giảng dạy (29,5%), Môi trường nghiên cứu (29%), Chất lượng nghiên cứu (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%) và Chuyển giao công nghệ (4%).

Ba nhóm tiêu chí có trọng số cao nhất là: Chất lượng nghiên cứu (30%), giảng dạy (29,5%) và môi trường nghiên cứu (29%). Theo THE, dữ liệu xếp hạng dựa trên trích dẫn khoa học, ấn phẩm nghiên cứu, khảo sát học giả cùng nhiều nguồn công khai khác.