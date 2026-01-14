Yêu cầu mới trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Tại Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 14/1, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Bộ Chính trị, Tiểu Ban Nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư chỉ đạo bài bản, khách quan, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất rất cao theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó đã chỉ đạo tiến hành quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2030.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành về kế hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, trên cơ sở đó xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45 về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Qua các đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đảm bảo có chất lượng, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm thông tin, tại Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận và thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

"Trong đó, xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đây là căn cứ và cơ sở đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV", ông Nguyễn Thành Tâm nói.

Trên cơ sở phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các cơ quan tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nêu rõ, tại Hội nghị Trung ương 13, 14, 15 khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu, cả chính thức và dự khuyết.

Cùng đó là thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV theo quy định.

Về các yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh trước tiên là phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết và thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó đặc biệt đề cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, sự cống hiến để làm thước đo đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ", ông Nguyễn Thành Tâm nói.

Yêu cầu thứ hai là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những người tiêu biểu trong toàn Đảng về tính tiên phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu và hành động, tính kỷ luật và nhân văn. Đây cũng là đội ngũ cần có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết, gần dân, trọng dân, vì dân; dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng.

Họ cũng là người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng phải đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được quan tâm.

Yêu cầu thứ ba được Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, không được bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân.

"Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong những khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm; không dám làm; không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý hay có biểu hiện tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cực bộ, lợi ích nhóm…", ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.

Những người vi phạm kỷ luật, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm trách nhiệm nêu gương, để vợ/chồng/con có lối sống không gương mẫu, lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính; hoặc để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, xảy ra tham nhũng, thất thoát nghiêm trọng… cũng sẽ không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Quang Tùng - Phạm Hương - Anh Văn