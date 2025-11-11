Y tế Côn Đảo tăng tốc chuyển mình sau hơn 100 ngày sáp nhập TP.HCM

(VTC News) -

Khi y tế hiện đại đến gần hơn với đảo xa

Sau khi trở thành đặc khu trực thuộc TP.HCM, Côn Đảo bước vào hành trình thay đổi toàn diện. Trong đó, y tế là lĩnh vực chuyển mình mạnh mẽ và rõ rệt nhất.

Chỉ hơn 100 ngày được ngành Y tế TP.HCM tăng cường hỗ trợ, hệ thống y tế đảo xa đã ghi nhận những chuyển biến vượt bậc: Năng lực tiếp nhận và xử lý ca bệnh nặng nâng lên, nhiều kỹ thuật phẫu thuật phức tạp lần đầu tiên được triển khai tại chỗ, tinh thần chủ động của đội ngũ y bác sĩ được khơi dậy mạnh mẽ. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra trang mới cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân, chiến sĩ và du khách trên đảo.

Các bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện hàng đầu TP.HCM đến luân phiên công tác tại Côn Đảo.

Ngày 3/7, ngay khi Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu của TP.HCM, đoàn công tác của Sở Y tế vượt hơn 200 km đường biển ra đảo để nắm thực trạng và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Một chương trình tổng thể nhanh chóng được thiết kế, bao gồm đào tạo - tập huấn tại chỗ và trực tuyến cho đội ngũ y bác sĩ; thí điểm mô hình bác sĩ gia đình; luân phiên điều động bác sĩ có chuyên môn sâu ra đảo công tác; đồng thời đề xuất cơ chế thu hút nhân lực y tế về lâu dài.

Trước thời điểm sáp nhập, Côn Đảo được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Trung tâm Y tế quân dân y được xây mới với diện tích hơn 12.000 m², quy mô 100 giường bệnh. Tháng 4/2025, giai đoạn 1 của công trình được đưa vào vận hành với 60 giường bệnh và nhiều trang thiết bị hiện đại.

Tuy nhiên, đặc thù đảo xa khiến y tế Côn Đảo vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn: Thiếu nhân lực trình độ cao; nhiều vướng mắc trong mua sắm thuốc và vật tư y tế; hạn chế trong vận chuyển cấp cứu về đất liền, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của đoàn công tác từ TP.HCM mang theo một luồng sinh khí mới. Các bác sĩ đã khẩn trương rà soát hoạt động từng khoa, đánh giá năng lực điều trị, kiểm tra hệ thống cấp cứu và hoàn thiện quy trình xử trí tình huống nguy hiểm. Tinh thần chung là “không để Côn Đảo tụt lại”, thay đổi ngay những điểm yếu cốt lõi đã tồn tại nhiều năm.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định yêu cầu nâng cao năng lực y tế tại Côn Đảo là nhiệm vụ cấp bách, phải được triển khai ngay và duy trì liên tục. Đây là cam kết của thành phố nhằm đảm bảo người dân, bộ đội và du khách được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại dù ở nơi xa đất liền.

Ngày 3/9, bảy bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn như Bình Dân, Hùng Vương, Chấn thương Chỉnh hình, Nhi đồng 1… được tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, mở ra bước chuyển rõ rệt cho y tế đảo.

Theo Sở Y tế TP.HCM, lượt khám tăng từ 80 lên hơn 150 lượt/ngày, có ngày vượt 200 lượt; riêng tháng 9/2025 đạt 2.660 lượt, tăng 64% so với tháng trước. Số bệnh nhân nội trú tăng 75%, công suất giường bệnh tăng 72%, cho thấy người dân ngày càng tin tưởng vào dịch vụ y tế tại chỗ.

Bác sĩ và gia đình sản phụ vui mừng khi ca mổ đỡ sinh phức tạp được thực hiện thành công lần đầu tiên tại Côn Đảo.

Trong tháng đầu, nhiều ca nặng được xử trí thành công ngay tại đảo, từ phẫu thuật nội soi, điều trị chấn thương bụng kín đến ca kết hợp xương mâm chày và hai ca viêm ruột thừa cấp trong cùng một ngày.

Ở sản khoa, bác sĩ từ Hùng Vương hỗ trợ ca sinh nguy cơ cao và thực hiện các phẫu thuật nâng cao như bóc u bì buồng trứng, xử lý u xơ tử cung lớn. Đội ngũ bác sĩ luân phiên cũng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho y tế địa phương. Từ 29/9, chương trình được mở rộng thêm chuyên khoa nội thần kinh và răng hàm - mặt.

Theo định hướng, ngành Y tế TP.HCM đặt mục tiêu nâng cao mạnh mẽ năng lực cấp cứu, giảm phụ thuộc vào chuyển viện đường biển, tăng số kỹ thuật điều trị - phẫu thuật có thể thực hiện tại chỗ, chuẩn hóa bộ máy và tiến tới đạt chuẩn bệnh viện đa khoa hạng III trong thời gian gần.

Song song đó, Thành ủy và UBND TP.HCM xác định phát triển y tế là một phần trong chiến lược xây dựng Côn Đảo thành trung tâm du lịch - văn hóa - sinh thái cấp quốc gia.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Côn Đảo cần một hệ thống y tế hiện đại, không chỉ để phục vụ dân cư và lực lượng vũ trang, mà còn để đáp ứng yêu cầu của lượng du khách ngày càng lớn trong tương lai.

Ông biểu dương tinh thần tận tâm của đội ngũ bác sĩ được tăng cường ra đảo, đồng thời yêu cầu tiếp tục chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn để Trung tâm Y tế quân dân y từng bước làm chủ nhiệm vụ khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân và các lực lượng trên đảo.

Điểm nhấn trong hơn 100 ngày qua là sự thay đổi từ bên trong hệ thống. Đội ngũ bác sĩ từ TP.HCM không chỉ mang theo chuyên môn mà còn mang đến tinh thần làm nghề hiện đại: Cẩn trọng, chuẩn xác và không bỏ cuộc trước bất kỳ ca bệnh khó nào. Các buổi chia sẻ tại phòng mổ, phòng cấp cứu, các cuộc hội chẩn trực tuyến với tuyến trên diễn ra liên tục, giúp đội ngũ tại chỗ tự tin hơn, chủ động hơn.

Trước đây, nhiều ca bệnh nặng hầu như luôn phải chuyển viện bởi vượt quá khả năng xử trí của đảo. Giờ đây, nhiều kỹ thuật đã được triển khai ngay tại chỗ.

Nền tảng đã có - cơ hội mới đang mở ra

Sự chuyển mình ấy càng mạnh mẽ hơn nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính quyền TP.HCM. Các cuộc làm việc giữa lãnh đạo thành phố và ngành Y tế diễn ra thường xuyên, tháo gỡ ngay những vướng mắc về nhân lực, trang thiết bị, cơ chế vận hành. Mỗi đề xuất từ Côn Đảo đều được xem xét nhanh, giúp trung tâm không còn chật vật tự xoay sở như trước đây.

Các bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu TP.HCM cùng bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đang phẫu thuật nội soi cho người bệnh.

Việc tiếp nhận Côn Đảo về TP.HCM không chỉ là thay đổi về đơn vị hành chính, mà là điều kiện để khai mở toàn bộ năng lực vốn có của hệ thống y tế trên đảo. Những hạ tầng đã được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư trước đó được vận hành hợp lý hơn, hiệu quả hơn khi có đội ngũ chuyên môn mạnh và cơ chế kết nối đồng bộ với các bệnh viện lớn của thành phố.

Người dân đảo cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Quy trình tiếp nhận bệnh nhân chuyên nghiệp hơn, tinh thần phục vụ tích cực hơn, năng lực xử trí cấp cứu tốt hơn. Những nỗi lo trước đây, đặc biệt đối với các trường hợp thai sản, bệnh nhi và người cao tuổi đã giảm đáng kể khi nhiều tình huống nguy cấp được xử trí tại chỗ mà không cần chờ tàu chuyển viện.

Hơn 100 ngày chỉ là khởi đầu, nhưng là khởi đầu quan trọng. Còn nhiều việc phải tiếp tục: Tăng cường bác sĩ thường trú, mở rộng nhóm chuyên khoa, đẩy mạnh phẫu thuật, hoàn thiện hội chẩn từ xa và xây dựng cơ chế thu hút nhân lực lâu dài. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tinh thần đã thay đổi: đội ngũ y tế Côn Đảo đã vững tin hơn, chính quyền TP.HCM quyết liệt hơn và người dân thì tin tưởng hơn.