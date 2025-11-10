Tiếp nhận chương trình luân phiên bác sĩ, y tế Côn Đảo bước sang trang mới

(VTC News) -

Bước tiến dài từ chương trình luân phiên bác sĩ

Côn Đảo - vùng đất gắn với lớp trầm tích lịch sử và vị trí chiến lược đặc biệt của Tổ quốc đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Cách đất liền hơn 180 km với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đội ngũ bác sĩ mỏng và cơ sở vật chất hạn chế, y tế Côn Đảo từng rơi vào tình thế luôn phải chờ đợi hỗ trợ từ đất liền mỗi khi có ca bệnh phức tạp. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai chương trình luân phiên bác sĩ của UBND TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM, diện mạo y tế đảo xa đã thay đổi theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Những bác sĩ chuyên khoa đầu tiên từ TP.HCM đến nhận nhiệm vụ tại Côn Đảo.

Chương trình không chỉ tăng cường nhân lực có trình độ chuyên khoa mà còn đưa theo kinh nghiệm, kỹ thuật và quy trình điều trị hiện đại của các bệnh viện lớn.

Từ chỗ chỉ đủ sức xử lý một số ca cấp cứu đơn giản, Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo nay đã có thể thực hiện cả những ca phẫu thuật chương trình, vốn chỉ xuất hiện ở các bệnh viện chuyên khoa tại đất liền. Việc phát triển năng lực ngoại khoa theo hướng chủ động, thay vì bị động chờ chuyển viện, mở ra bước tiến mới cho hệ thống y tế tại đảo.

Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất vào chiều 9/10, khi ê-kíp bác sĩ luân phiên từ Bệnh viện Bình Dân lần đầu tiên thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật theo chương trình tại Côn Đảo.

Đây không còn là những ca cấp cứu buộc phải làm ngay, mà là phẫu thuật được lên kế hoạch, hội chẩn và chuẩn bị đầy đủ như ở bệnh viện chuyên khoa. Thành công này khẳng định Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã bước sang giai đoạn mới: sẵn sàng tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật ngoại khoa chất lượng cao ngay tại đảo.

Ca bệnh đầu tiên là bà L.T.K, 53 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau quặn hạ sườn phải sau ăn. Kết quả siêu âm và CT ghi nhận sỏi túi mật kích thước khoảng 15 mm, không có bất thường đường mật.

Tuy nhiên, bệnh nhân từng mổ mở thai ngoài tử cung vỡ, nguy cơ dính ổ bụng cao, có thể gây khó khăn trong thao tác nội soi. Ca bệnh được hội chẩn trực tuyến với BS.CKII Nguyễn Phúc Minh, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Bình Dân, và thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật.

Ê-kíp gồm BS.CKII Vũ Khương An (phẫu thuật viên chính, Bệnh viện Bình Dân), BS.CKI Nguyễn Hữu Tài (Bệnh viện Hùng Vương), BS.CKII Lê Uy Phương (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình) và BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Trúc (Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bình Dân).

Khi tiến hành thám sát nội soi, túi mật căng nhưng không viêm dính như dự đoán, giúp quá trình bóc tách tam giác gan mật diễn ra thuận lợi. Ca mổ kéo dài 80 phút, người bệnh không cần đặt dẫn lưu và hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của BV Bình Dân, BV Trưng Vương, BV Chấn thương Chỉnh hình đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật chương trình đầu tiên tại Côn Đảo.

Ca thứ hai là bà V.T.B.N, 51 tuổi, thường xuyên đau âm ỉ hạ sườn phải suốt nhiều năm, kết quả chẩn đoán cho thấy cụm sỏi 22 mm. Điều đáng ngại là bệnh nhân mắc viêm khớp thái dương, hàm khiến việc há miệng hạn chế, làm tăng nguy cơ khó đặt nội khí quản. Dù mong muốn được phẫu thuật tại Côn Đảo vì từng có thời gian gắn bó làm việc tại đây, bà vẫn phải được đánh giá rất kỹ về nguy cơ gây mê trước khi quyết định phẫu thuật.

Trong quá trình hội chẩn trực tuyến, BS.CKII Trần Đỗ Anh Vũ, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức I Bệnh viện Bình Dân đã xem xét tình trạng đặc thù và chỉ đạo chuyển gấp bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó ra đảo, gồm mask thanh quản và các dụng cụ hỗ trợ chuyên dụng. Đồng thời, BS Nguyễn Hoàng Việt Hùng (Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương) đang luân phiên tại Côn Đảo cũng tham gia đánh giá tình trạng khớp thái dương hàm để lên phương án gây mê an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công. Hai bệnh nhân đều có hậu phẫu nhẹ nhàng, dự kiến xuất viện sau hai ngày và được hẹn lịch tái khám đầy đủ.

Hai ca phẫu thuật liên tiếp được thực hiện không chỉ ghi dấu bước trưởng thành của đội ngũ y tế luân phiên mà còn khẳng định khả năng tiếp nhận kỹ thuật mới của Trung tâm Y tế Côn Đảo. Nếu trước đây, mọi ca phẫu thuật nội soi gần như đều phải chuyển vào đất liền, khiến người bệnh đối mặt rủi ro di chuyển và khiến chi phí tăng cao, thì nay người dân có thể được điều trị tại chỗ trong điều kiện an toàn hơn nhiều.

Từ hai ca mổ đầu tiên đến tương lai của y tế Côn Đảo

Việc triển khai phẫu thuật chương trình tại Côn Đảo mang ý nghĩa đặc biệt sâu rộng. Khác với phẫu thuật cấp cứu vốn cần xử lý ngay, phẫu thuật theo kế hoạch yêu cầu bệnh nhân được thăm khám kỹ, làm đầy đủ xét nghiệm, đánh giá tiền mê và hội chẩn chuyên môn trước khi lên lịch mổ.

Quy trình này đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về nhân lực, trang thiết bị, quy trình vận hành phòng mổ và năng lực gây mê hồi sức. Khi một cơ sở y tế có thể tổ chức phẫu thuật chương trình đồng nghĩa họ đã vượt qua ngưỡng năng lực tối thiểu và bước vào nhóm cơ sở có khả năng điều trị chủ động, an toàn, chất lượng.

Đây cũng là nền tảng để giảm mạnh các rủi ro có thể xảy ra trong mổ, giúp bệnh nhân được hưởng lợi tối đa vì có thời gian được tư vấn đầy đủ, theo dõi sát sao và được lên kế hoạch chăm sóc sau mổ. Đồng thời, phẫu thuật chương trình giúp bệnh viện chủ động nguồn lực, giảm áp lực cho ca trực cấp cứu, tối ưu hiệu quả sử dụng phòng mổ và thiết bị y tế.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Trong thời gian tới, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sẽ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo chuẩn hóa quy trình gây mê hồi sức, xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống phẫu thuật khó và kiện toàn toàn bộ quy trình phẫu thuật theo chương trình.

Khi những nền tảng này được hoàn thiện, Côn Đảo có thể tiến tới triển khai thêm nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu hơn, từ tiết niệu, tiêu hóa đến chấn thương chỉnh hình, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân, quân nhân và du khách.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nỗ lực của nhóm bác sĩ đang luân phiên tại Côn Đảo, đồng thời đánh giá cao vai trò chỉ đạo chuyên môn từ xa của lãnh đạo và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật, gây mê Bệnh viện Bình Dân.

Chính sự phối hợp nhịp nhàng này giúp Trung tâm Y tế Côn Đảo không chỉ xử lý hiệu quả các ca cấp cứu trước đây mà nay còn triển khai bước đầu thành công phẫu thuật chương trình, điều được xem là một cuộc “nhảy vọt” đối với y tế đảo xa.

Thành công của hai ca nội soi đầu tiên là minh chứng rõ ràng rằng với chiến lược đúng hướng, sự đồng hành từ các bệnh viện lớn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ luân phiên, Côn Đảo hoàn toàn có thể phát triển một hệ thống y tế hiện đại, an toàn và bền vững.

Đây không chỉ là lợi ích cho người dân, mà còn là nền tảng quan trọng để bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng - an ninh và tạo dựng niềm tin cho hàng triệu du khách đến với vùng đảo thiêng của Tổ quốc.