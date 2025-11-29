Xúc động lễ tưởng niệm 39 chiến sỹ hy sinh trên cánh đồng máu Campuchia 1986

Sáng nay (29/11), đúng 39 năm ngày giỗ của 39 liệt sỹ Đại đội 13 (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5) trên chiến trường Kralanh (Siem Reap, Campuchia), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 4 tổ chức lễ tưởng niệm tại phường Tân Uyên (TP.HCM).
Tham dự lễ tưởng niệm là những cựu binh, đồng đội của các liệt sỹ trên chiến trường Campuchia giai đoạn 1986 - 1989.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hương - đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện được tổ chức hàng năm, đúng vào lễ giỗ của 39 chiến sỹ. Lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng tưởng nhớ, tiếc thương các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.
Buổi sáng ngày này 39 năm trước, Trung đoàn 4 vừa rời mặt trận Battambang, nhận lệnh hành quân gấp sang Siem Reap tiếp ứng cho Sư đoàn 302 đang siết chặt vòng vây quân Pol Pot. 40 chiến sỹ của Đại đội 13 được phân tiến vào hướng địch.
Thời điểm đó, quân tình nguyện Việt Nam đã bao vây gần trọn sư đoàn của Pol Pot. Đại đội 13 chỉ được giao án ngữ ở một hướng đồng trống. Không ai ngờ, chính vùng đất phẳng lặng tưởng ít hiểm nguy ấy lại là cửa tử.
Chỉ trong mười phút, cánh đồng biến thành biển lửa. Đất bắn tung, thân người đổ gục, máu hòa cùng bùn đất. 39 chiến sỹ hy sinh, chỉ một người duy nhất sống sót.
Người thân của các liệt sỹ tham dự lễ tưởng niệm.
Họ không cầm nổi nước mắt khi nghe chia sẻ về sự ác liệt của chiến trường năm xưa.
Chị gái liệt sỹ Lê Minh Nhật xúc động khi được một cựu binh trao di ảnh phục chế của em trai.
Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng khi nhắc lại, hình ảnh bom đạn ác liệt như hiện ra trước mắt các cựu chiến binh.
Cựu chiến binh Huỳnh Văn Châu, người lính duy nhất sống sót của Đại đội 13.
Ban tổ chức trao quà cho những người thương binh khi chiến đấu trên chiến trường xưa. Trở về đời thường, dù không lành lặn, họ vẫn lạc quan, tự hào vì đã góp phần cho chiến thắng.
Ban tổ chức tặng hoa, thăm hỏi người thân các liệt sỹ.