XSMT 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 5/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 5/3. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 5/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 5/3 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT sẽ được tổ chức do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được tiến hành quay thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT sẽ được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng với sự tham gia của các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được tiếp tục quay số do các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT sẽ được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Vé trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ khi công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, người trúng có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý gần nhất để làm thủ tục nhận thưởng; quá thời hạn trên, vé sẽ mất hiệu lực.

- Đối với đơn vị phát hành, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc sau khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng, minh bạch ngay sau khi quay thưởng.

- Ngoài việc xem trên truyền hình, người chơi còn có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh một khoản phí dịch vụ nhất định.

- Nếu muốn cập nhật kết quả thuận tiện mà không tốn chi phí, bạn có thể truy cập trang web vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp tra cứu kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.