XSMT 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 11/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 11/11. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 11/11 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) được đảm nhận quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, xổ số miền Trung được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải được giữ nguyên vẹn về hình dạng, kích thước và dãy số, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng quy định là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng phần rách không ảnh hưởng đến việc xác định kết quả trúng thưởng, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định. Sau quá trình xác minh, công ty sẽ quyết định việc chấp nhận hoặc từ chối trả thưởng cho người sở hữu vé.

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng cần được giữ nguyên trạng, còn đầy đủ hình dạng, kích thước và dãy số dự thưởng, không bị rách nát, chắp vá hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Người trúng thưởng phải đến nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được thanh toán.

- Việc chi trả giải thưởng được thực hiện một lần duy nhất, theo hình thức mà người trúng lựa chọn – tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận toàn bộ các giải tương ứng có trên vé đó.

