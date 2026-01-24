XSMB 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 24/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 24/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc mở thưởng ở tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc do đài Bắc Ninh (XSBN) phụ trách.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) thực hiện quay số xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc được quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện quay thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến công ty xổ số phát hành vé hoặc đại lý được ủy quyền để nhận thưởng. Vé số phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng.

Đối với giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% giá trị giải thưởng, đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Xổ số miền Nam: Quay thưởng từ 16h15 – 16h35, là khu vực mở thưởng sớm nhất trong ngày.

- Xổ số miền Trung: Bắt đầu quay từ 17h15 – 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi hoàn tất quay số.

- Xổ số miền Bắc: Quay thưởng từ 18h15 – 18h35, là khung giờ cuối cùng và thu hút nhiều người theo dõi.

Lưu ý: Vé số thuộc đài nào chỉ được dò kết quả của đài đó, không thể dùng vé miền này để tra cứu kết quả miền khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.