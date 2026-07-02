XSMB 2/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 2/7/2026

XSMB 2/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 2/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả XSMB 2/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 2/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 2/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 5 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 1/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 1/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 30/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

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KQXSMB ngày 29/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/6/2026.

- XSMB 28/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 28/6/2026

KQXSMB ngày 28/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 28/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: KQXS miền Bắc quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: KQXS miền Bắc mở thưởng ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiếp tục quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: KQXS miền Bắc quay số ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: KQXS miền Bắc quay số ở tại Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Lịch quay xổ số miền Bắc (XSMB) được phân công cho 6 công ty xổ số kiến thiết, trong đó mỗi ngày chỉ có một đơn vị thực hiện quay số mở thưởng. Cụ thể: Thứ Hai và Thứ Năm là Hà Nội; Thứ Ba là Quảng Ninh; Thứ Tư là Bắc Ninh; Thứ Sáu là Hải Phòng; Thứ Bảy là Nam Định; Chủ Nhật là Thái Bình.

- Theo quy định, mỗi công ty xổ số kiến thiết chỉ được phát hành vé cho đúng ngày mình được giao tổ chức quay thưởng. Vé số được phân phối trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc và không được phát hành sang các ngày ngoài lịch đã được phân công.

Vé số miền Bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) vận hành theo lịch quay số cố định hằng tuần với sự tham gia của 6 công ty xổ số kiến thiết. Mỗi ngày chỉ có một đơn vị được giao nhiệm vụ mở thưởng, gồm: Hà Nội (Thứ Hai, Thứ Năm), Quảng Ninh (Thứ Ba), Bắc Ninh (Thứ Tư), Hải Phòng (Thứ Sáu), Nam Định (Thứ Bảy) và Thái Bình (Chủ Nhật).

- Mỗi công ty xổ số kiến thiết chỉ được phép phát hành vé cho đúng kỳ quay mà mình phụ trách. Hoạt động phát hành và phân phối vé được thực hiện theo lịch đã quy định và không được kéo dài hoặc áp dụng sang các ngày mở thưởng khác.

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