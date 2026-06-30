XSMB 30/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 30/6/2026

XSMB 30/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 30/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Quảng Ninh. Kết quả XSMB 30/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 30/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 30/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 3 - XSMB trực tiếp mới nhất

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- XSMB 29/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 29/6/2026

KQXSMB ngày 29/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/6/2026.

- XSMB 28/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 28/6/2026

KQXSMB ngày 28/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 28/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/6/2026.

- XSMB 27/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 27/6/2026

KQXSMB ngày 27/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 27/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/6/2026.

- XSMB 26/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 26/6/2026

KQXSMB ngày 26/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 26/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXS miền Bắc quay thưởng tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXS miền Bắc tiếp tục quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXS miền Bắc quay thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số tại Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé trúng còn nguyên trạng đến công ty xổ số kiến thiết phát hành để làm thủ tục nhận giải theo quy định.

- Tờ vé phải đảm bảo không rách, không tẩy xóa, không chắp vá và vẫn còn hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% giá trị giải thưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi tiện theo dõi kết quả, các kỳ quay xổ số ba miền được tổ chức theo khung giờ cố định mỗi ngày và diễn ra lần lượt từ Nam ra Bắc.

- Xổ số miền Nam: Bắt đầu quay từ khoảng 16h15 – 16h35, là khu vực mở thưởng đầu tiên trong ngày.

- Xổ số miền Trung: Quay thưởng trong khung giờ 17h15 – 17h35, kết quả được cập nhật ngay sau khi từng giải hoàn tất.

- Xổ số miền Bắc: Diễn ra từ 18h15 – 18h35, là kỳ quay cuối cùng trong ngày và cũng được nhiều người quan tâm.

Lưu ý: Khi tra cứu kết quả, người chơi cần đối chiếu đúng với đài đã phát hành vé. Mỗi khu vực quay số độc lập nên không thể dùng kết quả miền này để dò vé của miền khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.