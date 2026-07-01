XSMB 1/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 1/7/2026

XSMB 1/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 1/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Bắc Ninh. Kết quả XSMB 1/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 1/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 1/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 4 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 30/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 30/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/6/2026.

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KQXSMB ngày 29/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/6/2026.

- XSMB 28/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 28/6/2026

KQXSMB ngày 28/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 28/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/6/2026.

- XSMB 27/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 27/6/2026

KQXSMB ngày 27/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 27/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXS miền Bắc quay thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXS miền Bắc tiếp tục quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXS miền Bắc quay thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số ở tại Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Người sở hữu vé số miền Bắc trúng thưởng cần đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để hoàn tất các thủ tục nhận giải theo đúng quy định hiện hành.

- Khi làm thủ tục lĩnh thưởng, tờ vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa và vẫn còn thời hạn nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức theo lịch quay cố định với 6 công ty xổ số kiến thiết, trong đó mỗi ngày chỉ có một đơn vị thực hiện quay số mở thưởng. Cụ thể, Thứ Hai và Thứ Năm là Hà Nội; Thứ Ba là Quảng Ninh; Thứ Tư là Bắc Ninh; Thứ Sáu là Hải Phòng; Thứ Bảy là Nam Định; Chủ Nhật là Thái Bình.

- Theo lịch phân công, công ty xổ số kiến thiết của từng địa phương sẽ phát hành vé số phục vụ đúng kỳ quay của mình trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc. Việc phát hành vé chỉ được thực hiện trong ngày được giao mở thưởng và không áp dụng cho các ngày khác theo quy định.

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