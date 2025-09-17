Xem trực tiếp Nam Định vs Ratchaburi giải AFC Champions League 2 trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Nam Định đấu với Ratchaburi ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á). Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 17/9 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu Nam Định vs Ratchaburi.

Sau khi dừng bước ở vòng 1/8 của mùa giải trước, câu lạc bộ Nam Định quyết tâm cải thiện thành tích khi trở lại đấu trường châu Á. Đội bóng thành Nam tiếp tục chiêu mộ lực lượng bằng rất nhiều ngoại binh chất lượng cao. Thậm chí, đội đương kim vô địch V.League sẵn sàng để một số cầu thủ ngoại ở ngoài danh sách thi đấu V.League, chỉ phục vụ đấu trường AFC Champions League 2.

CLB Nam Định đấu với Ratchaburi (Thái Lan).

Năng lực của đội hình toàn ngoại binh được thể hiện khi CLB Nam Định đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 trong trận đấu tập kín. Nhiều khả năng huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ sử dụng đầy đủ những ngôi sao nước ngoài trong trận gặp Ratchaburi trên sân nhà, bởi đây là trận đấu mà đội bóng thành Nam phải thắng.

Tuy nhiên, việc ít thi đấu cùng nhau (do các trận đấu ở V.League giới hạn số lượng ngoại binh được đăng ký và ra sân cùng lúc) có thể là vấn đề lớn mà CLB Nam Định cần giải quyết. Mùa trước, HLV Vũ Hồng Việt cũng có thời điểm dùng nhiều ngoại binh ở cúp châu Á nhưng không hiệu quả khi các cầu thủ không thể phối hợp ăn ý với nhau.

Cuộc đối đầu với Ratchaburi được xem là trận đấu quan trọng nhất của CLB Nam Định ở vòng bảng. Đội bóng Thái Lan là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp. Nếu không thắng được đối thủ này trên sân nhà, đại diện của bóng đá Việt Nam rất khó tính toán ở chặng đường tiếp theo.