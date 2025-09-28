Xem cảnh sát TP.HCM diễn tập chữa cháy hầm Thủ Thiêm

Ngày 29/9, tại đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), UBND TP.HCM phối hợp với Công an TP và Sở Xây dựng tổ chức diễn tập thực binh phương án chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Buổi diễn tập có sự tham gia của gần 400 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng liên quan cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hiện đại. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho công trình giao thông ngầm trọng yếu của thành phố.
Buổi diễn tập tập trung rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và cứu nạn – cứu hộ, đồng thời thử nghiệm các giải pháp thoát nạn, sơ cấp cứu, vận hành hệ thống kỹ thuật trong hầm như báo cháy, thông gió, thoát khói, chiếu sáng.
Hoạt động bám sát phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các đơn vị tham gia xây dựng kịch bản chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm lệnh chỉ huy để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Kịch bản đặt ra: Sáng 29/9/2025, một xe tải chở hàng 2,5 tấn bị chết máy trong hầm tại Km1+085. Ngay sau đó, ô tô 4 chỗ phía sau không kịp xử lý, đâm vào đuôi xe tải. Cú va chạm khiến ô tô 4 chỗ biến dạng, 2 người mắc kẹt, hàng hóa trên xe tải bốc cháy dữ dội do chập điện.
Trong vài phút, lửa bao trùm xe tải, nguy cơ cháy lan sang phương tiện xung quanh. Khói độc dày đặc lan nhanh, đe dọa hàng chục người bị kẹt. Thời điểm này có khoảng 10 ô tô, xe khách và 30 xe máy trong hầm; 35 người bị mắc kẹt, 6 người bị thương, trong đó 3 ca nặng.
Trong hình là robot chữa cháy TAF35C (do Đức sản xuất) được đưa đến phun sương áp lực cao vào đám cháy. Thiết bị này có tải trọng gần 4 tấn được điều khiển từ khoảng cách 300m, công suất tối đa 4.700 lít/phút và tầm phun xa 80m, tương đương độ cao của toà nhà 20 tầng. Ngoài ra, TAF35CC còn được trang bị cản để phá chướng ngại vật cỡ lớn nhờ thiết kế dày và nặng, vượt qua vật cản trên đường làm nhiệm vụ.
Ngay khi sự cố giả định xảy ra, lực lượng tại chỗ triển khai biện pháp chữa cháy ban đầu, vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, sơ tán người bị nạn. Lực lượng PCCC chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt với xe chữa cháy, cứu thương, cứu hộ để dập lửa, cứu người mắc kẹt, phân luồng giao thông.
Song song, lực lượng y tế sơ cứu và vận chuyển nạn nhân; công an và quản lý giao thông bảo đảm trật tự, điều tiết phương tiện tại khu vực.
Cuộc diễn tập huy động 386 người thuộc nhiều đơn vị: Công an TP.HCM, Sở Xây dựng, UBND phường Sài Gòn và An Khánh, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Tân Định, công ty điện lực, cấp nước... Tổng cộng 33 phương tiện tham gia, gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ và nhiều thiết bị chuyên dụng như máy tạo khói, thiết bị thông tin, phương tiện ghi hình phục vụ tổng kết, đánh giá.
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) TP.HCM, cho biết trong những năm qua, thành phố đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông, trong đó hầm sông Sài Gòn là điểm nhấn quan trọng. Trung bình mỗi ngày có hơn 55.000 lượt ô tô và 300.000 lượt xe máy qua hầm, kéo theo nguy cơ cao xảy ra sự cố. Thực tế đã ghi nhận khoảng 160 vụ tai nạn, va chạm kể từ khi đưa vào sử dụng.
Kinh nghiệm từ trong nước và quốc tế cho thấy, công tác an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy trong đường hầm cần được đặc biệt quan tâm. Công an TP.HCM đã xây dựng nhiều phương án, tổ chức diễn tập để nâng cao khả năng ứng phó khi sự cố xảy ra.
Tại buổi diễn tập, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ nghiêm quy trình, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án xử lý tình huống. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cần thường xuyên huấn luyện lực lượng tại chỗ, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phòng chữa cháy. Công an TP tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ, bổ sung trang bị chuyên dụng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chỉ huy.
Hoạt động diễn tập không chỉ giúp lực lượng nâng cao kỹ năng xử lý sự cố mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo vệ công trình trọng điểm quốc gia – đường hầm sông Sài Gòn.